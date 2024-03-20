نزل تردد قناه الرابعه العراقية 2024 على النايل سات وتابع المبارايات من بيتك بأعلى جودة hd
الرابعة العراقية من ضمن القنوات الرياضية المتخصصة في نقل عدد من المباريات المحلية والقارية على شاشتها للمتابعين والمتابعات من دولة العراق، ونجد مشجي الساحرة الصغيرة في دولة العراق يبحثون على تردد قناه الرابعه العراقية، بحيث تكون القناة على جهازهم في أي وقت ومتابعة أي محتوى رياضي يرغبون بمتابعته على القناة، ونرفق لكم إحداثيات التردد ومتى لعبة العراق والفلبين في تصفيات كأس العالم؟ تابعوا تقرير اليوم.
تردد قناه الرابعه العراقية
تخصصت قناة الرابعة العراقية في نقل المباريات الحصرية على شاشتها للمتابعين والمتابعات، سواء مباريات بين الفرق العراقية في الدوريات المحلية، أو بعض المباريات القارية، وتنقل القناة محتواها بجودة عالية للمشاهدين، ولهذا كانت مطلوبة بالاسم من قِبل المشجعين عن باقي القنوات الرياضية الأخرى، وبإمكان أي متابع أن يلقط القناة على جهازه بالإحداثيات التالية:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11334
|استقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|تصويب الخطأ
|6/5
|جودة القناة
|HD
على أن يقوم المتابع بالنقر على القائمة من ريموت جهازه ويبدأ في اتباع خطوات التثبيت، بحيث يختار التثبيت اليدوي وإدراج قناة وإضافة الإحداثيات في الخانات المخصصة بطريقة صحيحة، وبعدها يقوم بتنزيل القناة ويحفظها على جهاز استقباله، ومن ثم يتمتع بمتابعة أي مباراة من منزله بالمجان تمامًا عبر الرابعة العراقية.
موعد مباراة العراق ضد الفلبين
في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن القارة الأسيوية، تُقام مباراة غدًا بين منتخب العراق وبين نظيره منتخب الفلبين، حيث تنطلق المباراة في التوقيت التالي:
- يوم الخميس موافق 21 لمارس لعام 2024.
- تبدأ المبارة في الساعة 9:00 توقيت جمهورية مصر العربية.
- الساعة 10:00 م بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية.