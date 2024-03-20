تردد القنوات

نزل تردد قناه الرابعه العراقية 2024 على النايل سات وتابع المبارايات من بيتك بأعلى جودة hd

صورة أمنية الباز أمنية البازمنذ 8 ساعات
0
تردد قناه الرابعه العراقية
تردد قناه الرابعه العراقية

الرابعة العراقية من ضمن القنوات الرياضية المتخصصة في نقل عدد من المباريات المحلية والقارية على شاشتها للمتابعين والمتابعات من دولة العراق، ونجد مشجي الساحرة الصغيرة في دولة العراق يبحثون على تردد قناه الرابعه العراقية، بحيث تكون القناة على جهازهم في أي وقت ومتابعة أي محتوى رياضي يرغبون بمتابعته على القناة، ونرفق لكم إحداثيات التردد ومتى لعبة العراق والفلبين في تصفيات كأس العالم؟ تابعوا تقرير اليوم.

تردد قناه الرابعه العراقية

تخصصت قناة الرابعة العراقية في نقل المباريات الحصرية على شاشتها للمتابعين والمتابعات، سواء مباريات بين الفرق العراقية في الدوريات المحلية، أو بعض المباريات القارية، وتنقل القناة محتواها بجودة عالية للمشاهدين، ولهذا كانت مطلوبة بالاسم من قِبل المشجعين عن باقي القنوات الرياضية الأخرى، وبإمكان أي متابع أن يلقط القناة على جهازه بالإحداثيات التالية:

القمر الصناعينايل سات
تردد القناة11334
استقطابأفقي
معدل الترميز27500
تصويب الخطأ6/5
جودة القناةHD

على أن يقوم المتابع بالنقر على القائمة من ريموت جهازه ويبدأ في اتباع خطوات التثبيت، بحيث يختار التثبيت اليدوي وإدراج قناة وإضافة الإحداثيات في الخانات المخصصة بطريقة صحيحة، وبعدها يقوم بتنزيل القناة ويحفظها على جهاز استقباله، ومن ثم يتمتع بمتابعة أي مباراة من منزله بالمجان تمامًا عبر الرابعة العراقية.

موعد مباراة العراق ضد الفلبين

في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن القارة الأسيوية، تُقام مباراة غدًا بين منتخب العراق وبين نظيره منتخب الفلبين، حيث تنطلق المباراة في التوقيت التالي:

  • يوم الخميس موافق 21 لمارس لعام 2024.
  • تبدأ المبارة في الساعة 9:00 توقيت جمهورية مصر العربية.
  • الساعة 10:00 م بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة أمنية الباز أمنية البازمنذ 8 ساعات
0
صورة أمنية الباز

أمنية الباز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى