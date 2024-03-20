“مباراة نارية مرتقبة” موعد مباراة العراق والفلبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.. حلم المونديال يا عراقيين..!!

يبحث الكثير من العراقيين عن موعد مباراة العراق والفلبين، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب العراقي مباراة قوية في الجولة الثالثة من تصفيات كاس آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام نظيره منتخب الفلبين، ويسعى المنتخب العراقي الى تقديم مستوى متميز والظفر بثلاث نقاط من اجل تصدر مجموعته والوصول إلى المشاركة في المونديال.

موعد مباراة العراق والفلبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره المنتخب الفلبيني على ملعب البصرة الدولي يوم الخميس المقبل الموافق ال 21 من شهر مارس لعام 2024 وتحديدا في تمام الساعة ال 10:00 مساء بتوقيت العراق ال 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة، ال 11:00 بتوقيت الإمارات، ال 8:00 مساء بتوقيت ألمانيا وهولندا، ال 7:00 مساء بتوقيت لندن، يذكر أن تذاكر المباراة كان قد تم طرحها قبل انطلاق المباراة بخمسة أيام وشهدت تزاحم كبير حيث من المتوقع ان يكون الحضور الجماهيري كبير للغاية ليساند المنتخب العراقي في حلم الوصول إلى المونديال.

مركز المنتخب العراق في مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

الجدير بالذكر أن المنتخب العراقي يتصدر ترتيب مجموعته بعد خوض جولتين بها حيث تمكن من جمع ست نقاط بعد تحقيق فوزين على منتخبين اندونيسيا ومنتخب فيتنام بنتيجة 5-1 و 1-0 على الترتيب، ليحصد ست نقاط كاملة فيما يأتي المنتخب الفيتنامي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ويمتلك كل من المنتخب الأندونيسي والمنتخب الفلبيني نقطة واحدة ويقبعان في المركز الثالث والرابع.