“خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ”.. دعاء ليلة القدر لنفسي وأهلي 2024 افضل ادعيه ليلة القدرة لتيسير الأمور في رمضان

أروع دعاء في ليلة القدر 2024 فهي ليلة افضل ليلة في العام لأنها مملوءة بالروحانيات، حيث تنزل الملائكة والروح، والروح المقصود بها هنا هو سيدنا جبريل، ينزلون من فوق السماوات السبع بأمر من الله تعالى، فهذ الليلة المباركة خير من ألف شهر، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، وتعد ليلة القدر من اجمل الليالي في العام لأنها ليلة مباركة تتسلل بنورها إلى أعماق الروح، تفتح فيها السماء أبوابها لدعوات القلوب الملهوفة والأرواح الباحثة عن النور وسوف نتناول عبر موقعنا أجمل ادعيه ليلة القدر في شهر رمضان.

اروع دعاء في ليلة القدر لنفسي وأهلي 2024

يا ربنا بلغنا وأهلينا قوة الإيمان وحلاوة اليقين، وسعادة الطاعة، ونور القرآن، واملأ حياتنا بالخيرات، وقلوبنا بالرضا، وأعمالنا بالقبول، وأيامنا بالبركات اللهم أمين يا رب

اللهم احفظ أهلي بحفظك الذي لا يضام، وارعهم برعايتك التي لا تنام، واجعلهم في ودائعك التي لا تضيع، واكلأهم بكنفك الذي لا يُرام، اللهم اجعلهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، فتقبل منهم وارحمهم.

يا منجي يونس من بطن الحوت، ويإ ناصر موسى على فرعون وجنوده، كن لي ولأهلي نصيراً ومعيناً، واجعلنا من الفائزين بليلة القدر، المغمورين برحمتك، المكتوب لهم السعادة في الدنيا والآخرة.

يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض، ارزقني وأهلي توفيقاً يليق بمرضاتك، وحياة تسودها السعادة في طاعتك، اللهم املأ قلوبنا بذكرك، وألسنتنا بشكرك، وأجسادنا بطاعتك.

اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وازرع فيها يقيناً صادقاً بأنك معنا لا تفارقنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ومن كل بلاء عافية.

يا رب العالمين إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وزدنا علماً وعملاً صالحاً يقربنا إليك، واجعل ختام عمرنا خيراً من سابقه، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا من أهل جنتك يا أرحم الراحمين.

اللهم امنح أهلي السعادة والأمان، وأبعد عنهم كل هم وغم وسوء، اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد لسانهم، واجعلهم دائماً في حفظك ورعايتك.

اللهم ارزقني وأهلي الصحة والعافية، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واكفنا شر ما يكون وما لا يكون، اللهم قربنا إليك قربة تجعلنا فيها من الذاكرين لك الشاكرين لنعمك، المستغفرين في الأسحار

يا رب اغفر لي ولوالدي ولأهلي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يا من بيده ملكوت كل شيء ارزقني وأهلي من حيث لا نحتسب، وافتح لنا أبواب الخير والبركة في الرزق والعلم والعمل الصالح.

في هذه الليلة المباركة ليلة القدر التي تعد من أعظم الليالي وأكثرها بركة نتوجه إليك يا الله بقلوب ملؤها الأمل والرجاء داعين بأن تتقبل منا ومن أهلينا كل دعاء وصلاة وقيام.

اللهم يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوات الداعين، افتح لي ولأهلي أبواب رحمتك ومغفرتك، وأسكنا في أعلى جناتك جنات النعيم مع الأبرار والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الليلة، ومن عتقائك من النار.

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزدنا يقيناً وتوكلاً عليك، واجعلنا ممن يوفقون لقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، واجعل عملنا فيها مقبولاً عندك.

اللهم في هذه الليلة العظيمة اللهم كن لي ولأهلي قرباً يزيل البعد، وسكينة تذهب القلق، وأماناً يخلف الخوف، واجعلنا في معية تتجلى فيها رحمتك، وكنف يحتوينا بعفوك وغفرانك.

افضل ادعيه ليلة القدرة 2024 لتيسير الأمور في رمضان