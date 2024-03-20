“وحش الهواتف وصل“ سعر ومواصفات هونر Magic 6 Ultimate.. مستنى اي..!!

أطلقت شركة هونر إصدار جديد من هواتفها الذكية وهو Magic 6 Ultimate الذي له مميزات عديدة تجعله ينافس أحدث هواتف الشركات العالمية الموجودة بالأسواق، وهو هاتف مثالي لمن يبحثون عن هاتف جيد للعمل والاستخدام الشخصي بسعر مناسب، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات ومميزات هاتف Magic 6 Ultimate وسعره في المتاجر.

سعر ومواصفات هونر Magic 6 Ultimate

هاتف هونر Magic 6 Ultimate من الهواتف ذات الإمكانيات العالية التي تمتاز بالتصميم الجذاب والأداء القوي، وهو أخر إصدارات شركة هونر التي تحرص على إنتاج أجهزة ذكية بمواصفات عالمية، وفيما يلي أبرز مواصفات الهاتف ومميزاته :

تصميم الهاتف يتميز بالأناقة والجمال وهو خفيف الوزن وسمكه رفيع مما يجعله جذاب وراقي الشكل.

حجم شاشة الهاتف 6.8 بوصة ونوعها LTPO OLED، وتحديث الهاتف يصل الى 120 هرتز.

أداء الهاتف يمتاز بالقوة والسرعة بسبب المعالج المزود به من كالكوم وهو Snapdragon 8 Gen 3.

مساحة تخزين الهاتف كبيرة حيث تصل الى 1 تيرا بايت، بالإضافة الى مساحة رامات 16 جيجا بايت.

كاميرا الهاتف ثلاثية ودقة الكاميرا الرئيسية تبلغ 50 ميجا بكسل، وكذلك دقة الكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل ، أما دقة عدسة التليفوتو فتبلغ 180 ميجا بكسل.

الهاتف مزود بنظام تركيز ليزر للكاميرات تبلغ 1200 دقة، بالإضافة الى كاميرا عين النسر.

بطارية الهاتف قوية وعمرها طويل وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، قدرة البطارية 5600 ميللي أمبير، والشحن السلكي قدرته 80 وات واللاسلكي 66 وات.

سعر هاتف هونر Magic 6 Ultimate

هاتف هونر Magic 6 Ultimate يبدأ سعره في الأسواق العالمية من 975 دولار ويصل سعره الى 1100 دولار حسب مساحة التخزين. ويتوافر الهاتف بتصميم فريد وراقي وبألوان عدة جذابة ورائعة مثل الأبيض والأسود والأخضر الفاتح والأورنج والموف الفاتح.