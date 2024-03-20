معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر وزارة العمل ومنصة مظلتي

نقدم لكم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 رسميا عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو منصة مظلتي التابعة للوزارة، حيث اشتعلت عمليات بحث المتقدمين على الرعاية الاجتماعية في الآونة الأخيرة وخاصة في الأيام القليلة الماضية نظراً لاستقبال الوجبة السابعة التي ينتظرها الآلاف من المواطنين في العراق، خاصة البسطاء وقليل الدخل من الفقراء والمحتاجين، حيث تساهم هذه الوجبة في غني بعض الأشخاص من طلب الحاجة من الغير، لهذا يزاد دائما البحث عن نزول أهلية الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية في العراق 2024، في هذا التقرير نكشف لكم كيفية الاستعلام عن أسمك ضمن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 رسميًا عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية



تتم معرفة أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق عن طريق منصة مظلتي التابعة للحكومة العراقية، وذلك وفقًا إلى التالي:

الدخول أولا على موقع منصة مظلتي أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.



النقر على زر (الرعاية الاجتماعية).

التوجه إلى أسماء المرشحين للرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة السابقة.

الضغط على أيقونة استعلام.

ابحث الآن عن أسمك.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر موقعها الإلكتروني أبرز شروط الحصول على مبالغ مالية من الوزارة بهدف الرعاية الاجتماعية، تضمنت هذه الشروط كل من التالي:

صورة من البطاقة المدنية لرب الأسرة.

صورة حديثة لرب الأسرة.

تأييد السكن.

رفع مستندات المطلوبة الخاصة بذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

تقديم مستندات المطلقة.

الفتيات التي يزيد عمرها عن 35 عام إلى 55 عام تقدم ما يثبت ذلك للحصول على الإعانة.

الرجال أو النساء العاجزة بسبب مرض ما لم يبلغ سن 55 عام.

اليتيم يقدم شهادة شهادة وفاة الوالدين أو كلاهما.

أسرة نزيل السجن.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 رسمياً عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية Pdf.