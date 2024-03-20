الاختيار المثالي لهدايا رمضان.. مسابقة فيصل الدايل رمضان 2024 طريقة الاشتراك للفوز بجوائز قيمة ومنها سيارة رولز رايز

تعتبر شركة فيصل الدايل واحدة من الشركات الرائدة في مجال تجارة وصناعة المواد العطرية منذ تأسيسها في عام 1979، وتتميز بأجود المنتجات، مما جعلها تحظى بسمعة ممتازة على المستوى العالمي والمحلي، كما تتميز الشركة بمزيجها الفريد بين الثقافة الشرقية والغربية والجودة الفرنسية الممتازة، وتوزع منتجاتها في الداخل والخارج من المملكة العربية السعودية، وأعلنت إدارة الشركة عن إقامة مسابقة في رمضان الحالي بجوائز قيمة برعاية فيصل الدايل، حيث يمكن للمشاركين الفوز بسيارة رولز رايز موديل 2024، حيث يفضل الكثيرون المشاركة في مثل هذه المسابقات الرمضانية المقيمة من أجل الحصول على جوائز قيمة، ويبحثون عن رابط وطريقة الاشتراك في المسابقة، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط الاشتراك في مسابقة فيصل الدايل رمضان 2024

تم إعلان رسمياً عن مسابقة فيصل الدايل الرمضانية، وتمر برعاية وإشراف الغرفة التجارية في الرياض، للمشاركة في المسابقة، يرجى ملء استمارة التسجيل عبر الرابط (مسابقة فيصل الدايل).

طريقة الاشتراك في مسابقة فيصل الدايل

يمكنك التسجيل في المسابقة عن طريق التسوق أو شراء أي من منتجات العطور المتوفرة لدى فيصل الدايل إلكترونيًا أو من خلال المتاجر المنتشرة في المملكة، كما يتوفر الاتصال بالشركة والمشاركة في المسابقة عبر إرسال بريد إلكتروني على [email protected].

جوائز مسابقة فيصل الدايل

مسابقة فيصل الدايل معروفة بشعبيتها الكبيرة خلال شهر رمضان، حيث يشارك العديد من الناس بهدف الفوز بجوائز قيمة، تتميز هذه المسابقة بسخاء في تقديم الجوائز الضخمة، والتي منها حصول الفائزين على أفضل أنواع العطور من قبل الشركة. وتقديم سيارات فاخرة ومبالغ مالية كبيرة.