تردد قناة سما دبي الجديد على نايل سات وموعد “الحلقات الجديدة” لبرنامج المندوس 2024
تعتبر قناة سما دبي مصدر جذب خاص في الخليج والعالم العربي، وذلك لتقديمها محتوى يتوافق مع الأعراف والثقافات العربية، تبرز القناة بتقديمها لتشكيلة واسعة من المسلسلات الخليجية التي تنوع بين الأنواع الثقافية، الترفيهية، والدرامية، فضلاً عن برامجها الحوارية والتفاعلية المميزة، من أشهر برامجها “المندوس” بإدارة الإعلامي عبد الله إسماعيل، حيث يتم من خلاله توزيع جوائز مالية ومكافآت بصورة يومية، سنستعرض في هذه المقالة تردد قناة سما دبي الجديد على الأقمار الصناعية وتفاصيل برمامج المندوس.
تردد قناة سما دبي الجديد
حازت قناة سما دبي على إعجاب الجمهور بشكل واسع بفضل المحتوى المتميز الذي تقدمه على مدار الساعة، مع التركيز على البرامج والمسلسلات التي تتوافق مع البيئة الأسرية، منذ إطلاقها قبل نحو ثمانية عشر عامًا، استطاعت القناة أن تحتفظ بمكانة خاصة لدى الجمهور،فيما يلي، نقدم لكم تردد قناة سما دبي الجديد:
تردد قناة سما دبي نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11785
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- الجودة: HD
تردد قناة سما دبي بدر سات
- القمر الصناعي: بدر سات
- التردد: 12130
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- الجودة: HD
برنامج المندوس رمضان 2024
أعلنت قناة سما دبي عزمها على عرض برنامج المندوس بشكل حصري خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيبث البرنامج في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما أتاحت القناة الفرصة للجمهور الراغب في المشاركة بالمسابقة من خارج الإمارات الاتصال بالبرنامج من خلال الوسائل التالية:
- للتواصل مع برنامج المندوس من خارج الإمارات يمكن استخدام الرقم +97143669999.
- يتوفر التواصل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 050908005.
- للمتصلين من داخل الإمارات، يمكن استخدام الرقم 600551413.