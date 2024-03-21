القنوات الناقلة لمباراة العراق والفلبين في “تصفيات كأس العالم” 2026

يترقب محبو كرة القدم مباراة مثيرة بين العراق والفلبين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 للقارة الآسيوية، والتي ستقام اليوم الخميس، الموافق للواحد والعشرين من مارس الحالي، بما أن اللقاء يجري في شهر رمضان المبارك، فقد أثار الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، خصوصاً مشجعي أسود الرافدين، تساؤلات حول موعد وتوقيت هذه المباراة، التي تختلف عن المعتاد في الأيام الأخرى، في هذا المقال، نقدم لكم دليلاً شاملاً حول القنوات الناقلة لمباراة العراق والفلبين اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والفلبين

أعلنت المحطات الرياضية العراقية عن بثها لمباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتنافس العراق ضمن المجموعة السادسة إلى جانب فيتنام، الفلبين، وإندونيسيا، في إطار الجولة الثالثة من هذه التصفيات، سيواجه الفريق العراقي نظيره الفلبيني في استاد البصرة الدولي، ومن القنوات الناقلة لمباراة العراق والفلبين:

قناة الرياضية العراقية الرابعة.

قناة الكأس القطرية Alkass Four HD، بتعليق من سمير المعرفي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والفلبين

لمتابعة مباراة العراق والفلبين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، يمكن ضبط الأجهزة على القنوات الناقلة لمباراة العراق والفلبين الآتية:

تردد قناة الرابعة العراقية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 11919

معامل الترميز:27500

معامل الخطأ:5/6

الاستقطاب: أفقي

موعد مباراة العراق والفلبين

تُقام المواجهة بين العراق والفلبين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس الموافق لـ 21 مارس، في استاد البصرة الدولي، وفقاً للمواعيد التالية:

الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت السعودية والعراق.

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيلة المنتخب العراقي المتوقعة

تتضمن التشكيلة المتوقعة للمنتخب العراقي في مواجهته مع الفلبين اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024: