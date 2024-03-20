“وصفة شعر هتغير حياتك” حلول طبيعية وسريعة هتخلي شعرك زي شعر الأميرات!

الشعر الطويل والصحي حلم الكثير من الفتيات والسيدات، مما يضطرون إلى البحث عن أفضل الطرق المضمونة التي تحقق لهم ذلك، لا تجد أفضل من الطرق الطبيعية لتحقيق ذلك، نظرا لكونها الأفضل وتحتوي على مكونات لا تحتوي على أي كيماويات، تكلفتها بسيطة مقارنة بأسعار المنتجات التي توجد في السوق، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، وفرنا أفضل الوصفات لتطويل الشعر بخطوات بسيطة وسهلة.

أفضل الوصفات لتطويل الشعر

الشعر من أكثر الأمور التي تهتم بها أي امرأة، نظرا لكونه من علامات الجمال لدى أي امرأة، لذلك جئنا إليكم بأفضل الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

البيض

يعتبر البيض من أكثر المواد التي تقوم بتغذية الشعر مع زيادة لمعانه، نظرا لكونه مليء بالأحماض الدهنية والبروتينات، مما يجعله يعمل على إصلاح الجزء التالف في الشعر، للتعرف على كيفية تحضير وصفة البيض بزيت الزيتون، تابع فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه بيضة، ملعقة من زيت الزيتون، العسل، نخلط جميع المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع المسك على الشعر مع الاهتمام بتغطية فروة الرأس بشكل كامل، يترك لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر باستخدام الماء البارد والشامبو

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أكثر الزيوت التي تساعد على ترطيب الشعر وناعمتة، للتعرف على كيفية تحضيره، تابع فيما يلي:

نضع زيت جوز الهند على فروة الرأس حتى اطرف الشعر.

ندلكه لمدة خمس دقائق، ثم يترك لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر باستخدام الماء، ثم نستعمل الشامبو والبلسم.

يمكنك أن نستبدل بزيت الزيتون أو اللوز.

المايونيز

يحتوي المايونيزعلى أحماض دهنية، بروتينات، مضادات للأكسدة التي تعمل على تنعيم الشعر وتقوية، للتعرف على كيفية تحضيره، تابع فيما يلي:

نحضر نصف كوب من المايونيز، نضعه على الشعر وهو نظيف، ثم نغطي الشعر، يترك لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الشعر باستعمال الماء البارد.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح بديلا للبلسم، يساعد على تنعيم الشعر مع لمعانه وترطيبة، كما يعمل على الوقاية من القشرة، للتعرف على كيفية استخدامه، تابع فيما يلي:

نخلط كمية ملائمة من خل التفاح والماء.

نضع المزيج على الشعر، ندلك فروة الرأس، نغسله باستعمال الشامبو.

الافوكادو

يتضمن على مغذيات مهمة للشعر، يعمل على نعومة ولمعان الشعر، كما يعمل على القضاء من الجفاف الشعر، للتعرف على كيفية استخدامه، تابعي فيما يلي: