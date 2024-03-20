“بشرتك هتبقى بتلمع زي بشرة الأطفال” خلطات طبيعية لتقشير البشرة الدهنية هتخليكي زي القمر!

البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة الصعبة، نظرا لأنها أكثر عرضة لظهور الحبوب بها، مما يلجأ العديد الخضوع إلى جلسات التقشير الكيميائي وتنظيفها، لكن مع الغلاء الأسعار، أصبح الكثير يلجأ إلى البحث عن طرق بسيطه وأقل تكلفة بدلا من الجلسات، لذلك وفرنا لكم أفضل الخلطات لتقشير البشرة الدهنية بمكونات بسيطة، يوجد أغلبها لديكي في المنزل، لا أحد اعتمد تلك الوصفات إلا حصل على النتائج التي يرغب بها.

أفضل الخلطات لتقشير البشرة الدهنية

لا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية لاستخدامها لتنظيف البشرة أو تقشيرها، يمكنك بأقل المكونات إعداد أفضل وصفة، سنعرض لك أفضل خلطة طبيعية ومجربة، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

تقشير البشرة الدهنية بالقهوة

تعتبر القهوة من أكثر المكونات التي يمكن استعمالها كمقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت، كما تتضمن على مادة الكافيين الذي يساعد على تحفيز الدورة الدموية تحت الجلد، كما أنها تتضمن على مضادات للأكسدة التي تفيد البشرة، للتعرف على كيفية استخدامها، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ½ كوب قهوة مع ملعقتين من الماء الساخن، يمكنك وضع ملعقة من زيت جوز الهند، نخلط المزيج جيدا.

نضع المزيج على الوجه، ندلكه لمدة خمس دقائق، ثم يترك لمدة عشرة دقائق، يغسل الوجه بماء فاتر.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

تقشير البشرة باستعمال السكر

السكر يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة، يقلل من ظهور حب الشباب، يمكنك وضع زيت الجوجوبا مع السكر، خلطهم، ووضعهم على الوجه، ثم يغسل بماء فاتر.

تقشير البشرة الدهنية بالشوفان

يعمل الشوفان على تنظيف البشرة وتقشيرها، يقلل من ظهور من حب الشباب، يستطيع التخلص من الجلد الميت والبكتيريا، للتعرف على كيفية تحضيره، تابع فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من الشوفان مع ملعقة من الزبادي، ملعقة من العسل، نخلط المكونات، نضع المزيج على الوجه، يترك لمدة عشرة دقائق.

نفرك المزيج على الوجه لمدة خمس دقائق.

ثم نغسل الوجه باستعمال الماء البارد.

تقشير البشرة الدهنية بالطماطم

الطماطم تتضمن على خصائص تساعد على تقليل وجود الزيوت على البشرة، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي: