عايزة بشرة فاتحة ونضرة من غير كريمات باهظة وعمليات تجميل؟.. ‍إليكي البديل!

أغلب السيدات يهتمون بتفتيح وتبييض أجسامهم، مما يضطرون إلى البحث عن العديد من الطرق التي تساعدهم على تحقيق ذلك، لكون البشرة نضرة من علامات الجمال لدى أي امرأة، مما يلجئون إلى استعمال منتجات الكيميائية وجلسات نضارة البشرة التي تؤثر بالسلب وتعد حل مؤقت، تعتبر الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق المميزة للحصول على النتائج التي ترغبين بها، بالإضافة إلى أن تكلفتها بسيطة للغاية وطريقة تحضيرها سهلة، للك جئنا إليكم بأفضل وصفات لتبيض الجسم والوجه بأقل الخطوات.

وصفات لتبيض الجسم والوجه

تعتبر الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق الأمانة على البشرة، إذا كنت ترغبين في الحصول على النتائج التي ترغبين بها، تابعي فيما يلي:

وصفة السكر والعسل وزيت الزيتون

السكر والعسل من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تبييض الجسم والوجه في أقل وقت مع تنعيم البشرة:

نحضر وعاء، نضيف إليه ثلاث ملاعق من السكر، 2 ملعقة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، نخلط جميع المكونات حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

نضع المزيج على الجسم.

بمجرد أن يجف نقشر الجسم بحركات دائرية، ثم نغسله بالماء.

وصفة الليمون والترمس المطحون

الليمون مصدر أساسي لفيتامين ج الذي يعتبر مصدر مهم للجسم، يساعد على تنقية البشرة وتوحيد لونها، عندما يتم مزج الليمون والترمس، نحصل على أفضل خلطة لتفتيح البشرة:

نحضر وعاء، نضيف إليه عصير الليمون وملعقة من ترمس المطحون.

نضع المزيج على الجسم، يترك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بماء بارد.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج التي ترغبين بها.

وصفات لتبييض الوجه

وصفة العسل

نضع العسل على البشرة يوميا، يترك لمدة ثلث ساعة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة العسل والحليب وزيت جوز الهند

نحضر وعاء، نضيف إليه عصير الليمون و ملعقتين من العسل، معلقتين من الحليب البودرة، كمية ملائمة من زيت جوز الهند، نخلط جميع المكونات جيدا، يترك على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء البارد.

وصفة باستعمال الشوفان

نحضر وعاء، نضيف إليه ¼ كوب عصير الطماطم، ملعقتين من الشوفان.

نضع المزيج على الوجه، ندلكه حتى نقشرة.

وصفة الشوفان المطحون والترمس والليمون