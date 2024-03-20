لو الموقع واقع معاك جيبتلك الرابط الرسمي..شوف شروط مسابقة فريش من الموقع الرسمي FOUZIR. FRESH.COM.EG

شروط مسابقة فريش تعتبر مسابقة فريش، واحدة من الأمور التي زادت عليها عمليات البحث خلال الأيام الماضية،وذلك بعدما قامت كل من الفنانة روبي ودينا الشربيني، بإعلان عن مسابقة فريش، وذلك من خلال الإعلان الجديد الذي قامت بطرحه شركة فريش للأجهزة الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، وخلال الإعلان قامت بطرح المسابقة.

متى تبدأ مسابقة فريش؟

من المقرر أن تبدأ مسابقة فريش، بداية من يوم 10 رمضان، على أن تستمر المسابقة حتى آخر يوم في رمضان، والتي سوف تقوم كل يوم بعرض فزورة عن ال 92 دولة التي تقوم شركة فريش التصدير لها، من خلال عرض معلومات عن الدولة التي ستدور حولها الفزورة، على أن يتم تقديم الفزورة بشكل ثقافي وترفيهي من أجل تسهيل الحل على المشاهدين.

شروط مسابقة فريش

خلال إعلان فريش للأجهزة الكهربائية، قامت بتقديم معلومات عن مسابقة فريش التي ستبدأ بداية من يوم 10 رمضان، والتي ستقدم كل يوم معلومة عن دولة من الدول التي تصدر لها الشركة الأجهزة، على أن يقوم المشاهد بمعرفة اسم هذه الدولة، وبعدها يقوم بإرسال رسالة بالحل على الواتساب الخاص بالشركة، على أن يتم اختيار 5 فائزين يوميا، يفوزون ب 5 أجهزة كهربائية من فريش.

مسابقة شركة فريش

وتعتبر مسابقة فريش واحدة من المسابقات التي حازت على إعجاب المشاهدين، حيث انها مسابقة تختلف في نوعها، حيث جمعت بين المحتوى الترفيهي و الثقافي في نفس الوقت، من خلال تقديم المعلومات بأسلوب تمثيلي عن الدول التي تصدر لها فريش، كما أن المسابقة تشمل أكثر من فائز حيث سيتم اختيار 5 فائزين.