“خلي وشك زي القمر” ماسكات لتفتيح البشرة أقوي من أي ماسك تفتيح جربتيه قبل كدة!

الحصول على بشرة مثالية أكثر حلم يرغب به أي فتاة وسيدة، البشرة النضرة والصافية من علامات الجمال، مما يضطر العديد إلى البحث عن أفضل الطرق لتحقيق ذلك سواء كان بجلسات الحقن أو استعمال منتجات العناية بالبشرة، لكن هذه الطريقة حلا مؤقتا، تعتبر الوصفات الطبيعية هي الأفضل، لكونها تتضمن على مكونات خالية من أي كيماويات، بالإضافة إلى تكلفتها البسيطة للغاية، لذلك جئنا إليكم اليوم أفضل ماسكات لتفتيح البشرة بأقل التكلفة.

أفضل ماسكات لتفتيح البشرة

أثبتت الكثير من الدراسات مدى فعالية المكونات الطبيعية لتفتيح البشرة، لذلك كان قديما يلجئون إلى هذه الطريقة، وفرنا لكم اليوم أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة، وهي كالآتي:

ماسك عجينة خشب الصندل

تساعد تلك الوصفة على تفتيح البشرة من خلال تبريدها مع التخلص من آثار الندبات مع التحكم على مستوى الميلانين في البشرة، اليوم سنقدم لكم كيفية تحضيره من خلال فيما يلي:

المكونات:

بودرة خشب الصندل.

كمية قليلة من الماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إلية بودرة خشب الصندل، نضع إليه كمية ملائمة من الماء، نخلط المكونات جيدا، لكى نحصل على عجينة متجانسة.

نضع المزيج على البشرة، لمدة عشر دقائق، ثم نبدأ بفرك الماسك، ثم نغسل بماء دافىء.

ماسك طحين الأرز وبودرة الحليب

يعمل هذا الماسك على تفتيح البقع الداكنة، يستخدم أيضا لتقشير خلايا الجلد الميتة، للتعرف على كيفية تحضيره، تابعي فيما يلي:

المكونات:

طحين الأرز.

الحليب.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الأرز، حليب بارد، نخلط المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع الخليط على الوجه، نهتم بالأماكن التي نرغب في تفتيحها.

نترك المزيج حتى يجف.

نضع كمية من الماء على اليدين، ثم نبدأ بعمل مساج للوجه من خلال حركة دائرية خفيفة.

نغسل الوجه بماء دافىء.

ماسك الموز وزيت اللوز

يتضمن الموز على مكونات ملائمة للبشرة مثل فيتامين ب٦ وفيتامين ج، كل تلك المكونات تساعد على إفراز الكولاجين في الوجه، يتضمن زيت اللوز على فيتامين أ وفيتامين د على مضادات للأكسدة التي تعمل على تقوية صحة البشرة، للتعرف على كيفية تحضيره، تابعي فيما يلي:

المكونات:

موزة ناضجة.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير: