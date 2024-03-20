استعد للتحدي والجوائز.. أرقام الاشتراك في مسابقة برنامج درايش أقوي برنامج مسابقات في رمضان 2024

يعد برنامج “درايش” الذي تقدمه لأول مرة كل من ريم عبدالله وسعيد صالح يعد واحدا من البرامج السياحية الأولي في المملكة العربية السعودية الذي يعرض علي قناة السعودية، ويهدف البرنامج إلى اختبار معرفة المشاهدين بتاريخ المملكة العربية السعودية من خلال تقديم أسئلة متنوعة تشمل مختلف الجوانب التاريخية والثقافية والاجتماعية، يأتي هذا البرنامج في إطار جهود تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بين الجمهور، ويساهم في نشر المعرفة والتثقيف بطريقة مشوقة وتفاعلية من خلال وسيلة الإعلام التلفزيوني، ويقدم البرنامج مجموعة من الجوائز القيمة للمشاركين خلال شهر رمضان المبارك، سنقدم لكم الآن أرقام الاشتراك في مسابقة درايش، وهي واحدة من أقوى برامج المسابقات والجوائز في شهر رمضان هذا العام، لذا يرجي متابعتنا. أرقام الاشتراك في مسابقة برنامج درايش يمكنك الاشتراك في برنامج “درايش” من خلال الرقم المخصص لكل دولة، ويمكنك الفوز في البرنامج من خلال الإجابة الصحيحة على مجموعة من الأسئلة أثناء البث، وهناك أرقام المشتركين في المملكة العربية السعودية كما يلي: stc 841502 ليبارا 31888 فيرجن 30404 زين 74215 موبايلي 600111

جوائز برنامج درايش

يمنح البرنامج جوائز ثمينة للمشاركين خلال شهر رمضان، بما في ذلك:

ساعة فاخرة.

سيارة فاخرة.

تقديم قسائم شرائية للمتاجر ذات العلامات التجارية.

قيمة الجوائز التي تقدم في هذا البرنامج تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

فقرات برنامج درايش

يتضمن هذا البرنامج التلفزيوني عدة أقسام ، ومن بينها الأقسام الثلاثة التالية:

فقرة الأسئلة

تضم هذه الفقرة مجموعة متنوعة من الأسئلة حول تاريخ وتراث المملكة العربية السعودية، بدرجات صعوبة متباينة تناسب مختلف المستويات المعرفية.

فقرة المسابقات

تضم هذه الفقرة مجموعة متنوعة من المسابقات، بما في ذلك مسابقات الألغاز ومسابقات المعرفة العامة، والفائزون يحصلون على جوائز قيمة.

فقرة المناطق الأثرية والتاريخية

تضم هذه الفقرة الأماكن التاريخية والأثرية في المملكة العربية السعودية تعكس تاريخها وتنوع الثقافات في البلاد.

موعد عرض برنامج درايش

يتم عرض برنامج “داريش” على التلفزيون السعودي خلال شهر رمضان يوميا في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتقدم حلقات البرنامج مجموعة من الحرفيين والطهاة بهدف عرض الحرف اليدوية الشهيرة والأطباق الشعبية من مختلف مدن المملكة، كل حلقة من البرنامج تركز على موقع معين في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وفي نهاية كل حلقة، يتم إجراء سحب لجوائز متنوعة، ثم يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي وتسليم الجوائز لهم.

طريقة الاشتراك في برنامج درايش

الانضمام إلى برنامج درايش رمضان يكون عن طريق التالي:

من خلال المشاركة في فقرة “سؤال الجمهور”: يتم طرح سؤال على الجمهور عبر الهاتف، وسيحصل الفائز على جائزة إذا كان أول من يتصل للإجابة بشكل صحيح على السؤال.

المشاركة في المسابقات: يمكن للأشخاص الاتصال بأرقام الاشتراك في برنامج درايش رمضان، والتي تخص كل بلد منفصل، للمشاركة في المسابقات التي تتضمن أسئلة تاريخية وثقافية وألغاز رمضانية مسلية، يمكن المشاركة عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة، وسيتم اختيار الفائز بشكل عشوائي من بين الرسائل المرسلة من قبل المشتركين.

القناة الناقلة لبرنامج درايش

يتم عرض ونقل برنامج درايش رمضان على قناة السعودية، التي تعتبر القناة الحصرية له، على التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.