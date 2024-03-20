مواجهات أسطورية.. موعد عرض راسلمانيا 2024 مباراة the ROCK VS CODY

موعد عرض راسلمانيا 2024 ينتظر الجماهير من عشاق المصارعة الحرة في كل مكان في العالم موعد راسلمينيا 2024، حيث أن العرض سيكون بث مباشر على موقع WrestleMania XL، ومن المتوقع أن يقام هذا المهرجان في مدينة فيلادلفيا الواقعة في الولايات المتحدة المتحدة الأميركية، وسوف نعرض في هذا الموضوع كافة تفاصيل العرض تابعوا معنا.

موعد عرض راسلمانيا 2024

عرض راسلمينيا هو بمثابة عرض مصارعة حرة يتم تقديمه بشكل سنوي، وينظم اتحاد المصارعة العالمي WWE هذا الحدث الكبير، حيث يتم اعتباره أحد أكبر وأهم الأحداث الرياضية ويشاهده العديد من الجماهير في مختلف انحاء العالم، وقد اشارت التقارير إلى أن العرض 40 من راسلمانيا سوف يكون على حلبة ملعب لينكون في جنوب فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وتبدأ فعاليات المهرجان في يوم السبت الموافق 6 ابريل ويستمر الى يوم الاحد الموافق 7 أبريل 2024.

مواجهات راسلمينيا 2024

يشهد هذا العرض مباريات قوية بين كلا من:

تقوم المنافسة على لقب WWE للسيدات بين كلا من المتصارعة أيوا سكاي ضد المتصارعة بايلي.

ويلعب كودى رودز ضد المصارع رومان رينز.

كما أن هناك منافسة شرسة بين سيث رولينز، و درو ماكنتاير وهذه المنافسة قائمة للحصول على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل.

ومن الجدير بالذكر أن هذه أول مرة تقوم فيها فيلادلفيا باستضافة العرض 40 من راسلمينيا منذ عام 1999، كما اشارت بعض المصادر إلى ان الاتحاد العالمي للمصارعة قرر اقامة راسلمينيا 40 بميزانية كبيرة، وسوف يحقق العرض إيرادات مذهلة.