مبروك الإفراج .. خطوات طلب العفو الملكي  1445- 2024 .. اعرف الشروط والحق قدم الطلب عبر رابط موقع أبشر www.absher.sa

يسعى عدد كبير من المواطنين في السعودية الذين لديهم سجناء أن يستفيدوا من قرار بالعفو الملكي الذي تقوم المملكة بتطبيقه فرمان من الملك يصدر كل عام قبل او خلال شهر رمضان الإفراج عن بعض السجناء الذين يتم إعادة النظر في أمرهم وتتوفر فيهم شروط الحصول على العفو الملكي التي سوف نوضحها لكم اليوم كما سنوضح خطوات التسجيل الإلكتروني لطلب العفو الملكي حتى يستفيد من منه اكبر قدر من اهالي السجناء الراغبين في الاعفاء عن ذويهم المسجونين

شروط طلب العفو الملكي 1445- 2024

ويلزم حتى يستطيع السجناء الاستفادة من قرار عفو ملكي الذي يصدر من خادم الحرمين الشريفين ” الملك سلمان بن عبدالعزيز” شخصياً يتطلب توفر بعض الشروط حتى يكون من الفئات التي يسمح لها بتطبيق قرار عفو عليه وهذه الشروط جاءت على النحو التالي :

ان يكون مقدم طلب العفو غير محكوم عليه في قضايا قتل أو أغتصاب اطفال او تعذيب.

أن يكون قد أتم جزء من مدة الحكم الذي تم توقعيه عليه من العدالة.

عدم وجود أحكام سابقة عليه وأن يكون لديه سجل جنائي نظيف.

أن يكون اسم السجين نسجل في أحد برامج التأهيل التي تساعد في تحسين سلوك السجناء.

خطوات طلب العفو الملكي العام 1445-2024

وقد جعلت هيئة سجون السعودية الخدمة متوفرة على موقع ” ابشر” الخاص بخدمات الحكومية والتوظيف في المملكة وذلك من باب التسهيل على المواطنين الراغبين في تقديم طلب العفو الملكي الجديد، وذلك حتى يتمكنوا من إنجاز هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن، وسوف نوضح لكم جميع كيفية القيام بجميع الخطوات بمنتهى الصوره فيما يلي: