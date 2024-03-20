هتقبض وبالزيادة.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين في القطاع الحكومي وفقا لوزارة المالية

بدأ العاملين بالدولة بالاستفسار عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وذلك مع اقتراب صرف رواتب شهر مارس الجاري بالزيادة الجديدة، وفي إطار ذلك أعلنت وزارة المالية أنها تخصص 5 أيام من كل شهر لصرف الرواتب لجميع الهيئات والمؤسسات والوزارات في الدولة، كما حددت أيضًا ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، وتجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بشهر أبريل بالزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضمن قرارات تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات لجميع العاملين في القطاع الحكومي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية “شريف خيري” بما يخص موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 أنه سوف يتم صرف الرواتب في مواعيدها المحددة سابقًا من قبل وزارة المالية، والتي تبدأ يوم 21 و 22 و 23 و24 و 25 أبريل، حيث يتم صرف المستحقات في جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة في كافة المحافظات، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وقد أعلن أيضًا رئيس قطاع الحسابات لجميع العاملين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، ويطمئنهم بأن المرتبات متاحة في الماكينات اعتبارًا من التاريخ المحدد لبدء صرفها.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

أيام قليلة تفصلنا عن صرف مرتبات شهر مارس التي ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور وهو 6 آلاف جنيه، والذي يتم صرفه بدايةً من يوم 21 مارس وحتى 25 مارس الجاري، وفي النقاط التالية نستعرض قيمة رواتب الموظفين حسب درجتهم الوظيفية: