” هتهيصوا وهتفسحوا “.. أستعدوا لأجازة 5 أيام في العيد.. موعد عيد الفطر 2024 + أجازة عيد الفطر

موعد أجازة عيد الفطر.. مع أعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أن أخر أيام شهر رمضان هو يوم 9 أبريل بدء البحث يزداد من المواطنين عن موعد إجازة عيد الفطر وعدد الأيام حيث يستعد الكثيرين لإجازة عيد الفطر بالسفر وقضاء الإجازة مع العائلة والاصدقاء لذا سنتعرف معا اليوم على موعد إجازة عيد الفطر في كلا من القطاع الخاص والحكومي وموعد عيد الفطر المبارك 2022 في السطور القادمة فتابعونا.

موعد أجازة عيد الفطر 2024

بعد الإعلان الخاص بمعهد البحوث الفلكية بأن نهاية شهر رمضان ستكون في التاسع من شهر أبريل لعام 2024.

ويبدأ الاجازة لعيد الفطر في يوم الثلاثاء التاسع من شهر أبريل لعام 2024 وتستمر لمدة خمسة أيام على أن تنتهي الإجازة في يوم 12 من شهر أبريل.

وستكون اجازة عيد الفطر هي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

وقد تختلف موعد الإجازة لبعض الجهات في القطاع الخاص وفي حالة نزول الموظفين في احدى ايام الاجازة ستكون مدفوعة الأجر.

موعد عيد الفطر 2024