“الحق نفسك قبل مافلوسك تضيع”.. قرارات عاجلة من البنوك بإيقاف هذه الحسابات البنكية بشكل نهائي .. قرار مفاجئ ومحدش مصدق!!

تحث السلطة النقدية بقوة على ضرورة تدقيق البيانات ومراجعة الحسابات البنكية بشكل دقيق، بهدف تمكين المسؤولين في البنوك من التخلص من الحسابات غير الفعالة التي لا تشهد أي نشاط مالي، سواء كانت عمليات سحب، إيداع، استعلامات إلكترونية أو غيرها ومن الواجب الإسراع في إنهاء كافة هذه الحسابات، نظراً للأعباء التي تفرضها على العملاء والمصارف على حد سواء ويجب أن تكون هناك مدة زمنية محددة للحسابات الجارية قبل إزالتها، وتقتصر هذه المدة على سنة واحدة فقط.

قرار البنك المركزي تجاه الحسابات البنكية الراكدة

قرر البنك المركزي بحزم مراجعة جميع الحسابات الجارية والتوفير الموجودة في البنوك وذلك نظراً لتراكم الديون على أصحاب الحسابات الغير نشطة التي لا يتم إجراء عليها أي تفاعل مالي حيث يتكبد البنك تكاليف إدارية دون حصوله على أي روابح ناتجة عن تلك الحسابات.

بالإضافة إلى ذلك، يطلب بعض الأشخاص فتح حسابات جديدة لكنهم لا يقومون بتسديد الرسوم الإدارية المتعلقة بذلك، مما يترتب عليه زيادة الضغط المالي على البنوك

ونتيجة لذلك، فإن البنك المركزي قرر فرض قوانين تنص على ضرورة غلق الحسابات بعد انتهاء المدة المحددة لها دون أن يتم الرجوع لصاحب الحساب، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على البنوك وضمان سلامة النظام المالي.

إيقاف بعض البطاقات الائتمانية

يتجسد تحدي العديد من الحسابات الجارية والتوفير في طلب بطاقات ائتمانية دون وجود أموال مودعة في الحساب وبالتالي، يتراكم الديون على أصحاب الحسابات نتيجة لدفع الرسوم الإدارية المطلوبة للحفاظ على فتح الحسابات وإلى جانب ذلك، يتحمل البنك مصاريف استخراج البطاقات الائتمانية وتكاليف فتح الحسابات، دون أن يحصل على أي عائد مالي من تلك الحسابات الراكدة وبناءً على ذلك، فإن القرار الذي اتخذه البنك يأتي بإيقاف جميع البطاقات الائتمانية التي لم يتم استخدامها والتي تتبع لحسابات راكدة، بهدف الحد من الأعباء المالية على البنك وتعزيز الاستدامة المالية للنظام المصرفي.