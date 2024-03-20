هنخطب بعد العيد بقا.. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب في سوق الصاغة.. نزل بسرعة الصاروخ

يريد الكثير من المواطنين التعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس 2024 الموافق هجريًا 10 من شهر رمضان 1445هـ، حيث يرغب العديد من الشباب إتمام الخطوبة بعد الانتهاء من الشهر لذا فهناك بحث عالي على هذا الأمر تحديدًا بعد حدوث سلسلة من الانخفاضات خلال الفترة الماضية، فهل يستمر هذا الانخفاض أم تزداد الأسعار مرة أخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

سنقوم من خلال موقع البديل بنشر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 20 من شهر مارس 2024 بناءً على رغبة متابعينا في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، حيث ارتفع السعر خلال هذه التعاملات الصباحية حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 وصل 3468 جنيه مصري عند البيع وعند الشراء بلغت قيمته 3428 جنيه.

بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 21 اليوم 3035 جنيه حال البيع وحال الشراء وصل 3000 جنيه.

سجل سعر جرام عيار 18 عند 2601 جنيه عند البيع وعند الشراء 2571 جنيه مصري.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فبلغ اليوم عند البيع 2029 جنيه مصري وعند الشراء وصل 2005 جنيه.

بينما وصل اليوم سعر الجنيه الذهب عيار 14 بنحو 24280 جنيه عند البيع وعند الشراء وصل 24000 جنيه مصري.

جاءت سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية بنحو 2161 دولار عند البيع وعند الشراء بلغت 2160 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

وبعد التعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الأربعاء، فنريد التنويه بان سعر الذهب بالمصنعية تختلف من محل إلى آخر ولكن تتراوح قيمتها ما بين 150 جنيه وحتى 200 للجرام الواحد، وبذلك فسعر جرام 21 بالمصنعية يتراوح ما بين 3090 وحتى 3140 جنيه مصري.