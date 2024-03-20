“اعرف اللي ليك واللي عليك”.. قرار هام من وزارة التموين بشأن رغيف العيش المدعم والسلع التموينية .. عشان محدش يضحك عليك!!

إن توفير الخبز اليومي يعتبر من بين الأولويات الرئيسية للمصريين، حيث يعد جزءًا أساسيًا من غذائهم اليومي ومن الضروريات التي يجب أن تكون متوفرة في كل بيت و تعمل وزارة التموين جاهدة على ضمان توفر الخبز المدعوم وفقًا للمعايير المحددة، حيث يجب أن يزن كل رغيف 90 جرامًا وأن توزع خمسة أرغفة على كل مواطن يوميًا وتلتزم الدولة بتوفير هذا الخبز المدعوم لجميع المواطنين، وتؤكد وزارة التموين على ضرورة تنفيذ حملات تموينية صارمة ودورية ضد أصحاب المخابز لمنع أي تلاعب في جودة الخبز أو الاستيلاء على الدقيق.

قرار وزارة التموين بشأن رغيف العيش المدعم

قد أصدر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته بتشكيل لجان مراقبة لمتابعة أعمال المخابز في جميع مديريات التموين بمختلف مناطق مصر وتلك اللجان ستقوم بمهمة الإشراف اليومي على عمل المخابز، مع التأكيد على جودة الخبز المدعوم المقدم للمواطنين، وضمان توزيع الحصص بدون نقصان أو تقصير في الإنتاج.

وفي حال تسجيل أي مخالفات من قبل المخابز، سيتم إغلاق الفرن المخالف وفرض الغرامات على صاحبه، لتحقيق الالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة لقطاع الخبز.

ويذكر أن الدولة قامت بتخصيص دعم مالي يقدر بمبلغ 127 مليار جنيه لصالح الخبز والسلع التموينية الأخرى.

حقيقة توزيع الدقيق على المواطنين بدلا من الخبز المدعوم

نفى أحمد العشماوى مساعد وزير التموين، الإشاعات المتداولة حول نية الحكومة توزيع الدقيق الأبيض كبديل عن الخبز المدعوم المعتاد، مؤكدًا استمرارية توزيع الخبز المدعوم كالمعتاد وأكد أيضًا أن المخابز ستظل تنتج الخبز بوزن 90 جرامًا لكل رغيف، مع فرض عقوبات الإغلاق على أي مخبز يخالف هذه القوانين وهذه الخطوة تأتي استجابةً لاحتياجات السكان الذين يعتمدون بشكل كبير على الخبز المدعوم اليومي الذي يتم تقديمه من قبل المخابز ومن المتوقع أن يحصل كل فرد على حصته اليومية من الخبز المدعوم، والتي تقدر بـ 5 أرغفة، لضمان استمرار توفير الخبز بأسعار ميسرة وفقًا للمعايير المحددة.