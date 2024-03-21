هتبقا امك دعيالك لو طلعت منهم.. شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاعين الخاص والحكومي 2024

قد يرغب البعض في التقاعد من العمل بشكل مبكر وقبل الوصول إلى سن التقاعد الرسمي، والذي هو حالياً يكون عند الستين للرجال والخامسة والخمسين للإناث، وذلك بهدف توفير وقت أكبر لأداء بعض الهوايات مثل السفر أو بدء مشاريعهم الشخصية الخاصة بهم، وقد بينت قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات ضمن نظامها التنفيذي الشروط المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما في ذلك معاش التقاعد المبكر، وتشير المادة رقم 102 في الفقرة السابعة من النظام إلى أن استحقاق المعاش يشمل بعض الحالات مثل إنهاء الخدمة أو حتى العمل أو النشاط لمن كان مؤمن عليه، حيث تكون الأسباب ليس لها علاقة بالوصول إلى سن الشيخوخة أو الإصابة بعجز مانع أو حتى الوفاة.

شروط الخروج على التقاعد المبكر لموظفي القطاع الحكومي

يتطلب النظام الجديد للمعاشات التقاعدية تحقيق عدة شروط مسبقة قبل السماح للعامل في القطاعات الحكومية بالخروج على المعاش المبكر، وتتضمن هذه الشروط العناصر الآتية:

يمكن للعمال والموظفين اتخاذ قرار بالتقاعد المبكر في حال مضى على عضويتهم في نظام التأمين ما يزيد عن عشرين عاماً.

يفرض القانون الجديد الخاص بنظام المعاشات والتأمينات الذي يطبق بهدف الحصول على التقاعد المبكر، ضرورة أن يكون الموظف قد اشترك لمدد محددة في نظام التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا لكفالة حصول الموظف على راتب تقاعدي لا يقل عن نصف أجره أثناء الجزء الأخير من فترة تصفية حقوقه.

ينبغي أن لا يقل الراتب الأساسي المعتمد لاحتساب الاشتراكات التأمينية عن 66% عند استحقاق الحصول على المعاش التقاعدي.

شروط الخروج على التقاعد المبكر للعاملين في القطاع الخاص

يتطلب نظام التقاعد المبكر توافر بعض الشروط المطلوبة لكي يتسنى للموظفين في القطاع الخاص الخروج على التقاعد المبكر، وتشمل هذه الشروط ما يلي: