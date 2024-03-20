تكنولوجيا
“بمساحة صغيرة“.. خطوات تحميل الواتس الازرق القديم 2024 وأهم مميزات إصدار واتساب بلس الأزرق
مميزات إصدار واتساب بلس الأزرق
- تتوفر نسخة من تطبيق المراسلة بخالية تماماً من الإعلانات المزعجة.
- كما يمكنك إخفاء حالة الاتصال “متصل الآن” عند استخدامك للتطبيق.
- لديك القدرة على إخفاء حالة “آخر ظهور” الخاصة بك على التطبيق.
- كما يمكنك تنزيل حالات الصور أو مقاطع الفيديو التي يقوم جهات اتصالك بمشاركتها.
- بإمكانك مشاركة مقاطع فيديو في حالتك بمدة تصل إلى 7 دقائق.
- لتحميل آخر إصدار من تطبيق واتساب بلس الأزرق (WhatsApp Plus)، يُرجى النقر على رابط الموقع apk mirror.