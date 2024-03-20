تكنولوجيا

“بمساحة صغيرة“.. خطوات تحميل الواتس الازرق القديم 2024 وأهم مميزات إصدار واتساب بلس الأزرق

صورة lekaa lekaaمنذ 36 دقيقة
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تحميل الواتس الازرق القديم
تحميل الواتس الازرق القديم

خطوات تحميل الواتس الازرق القديم 2024، يفضل الكثيرون من مستخدمي تطبيق واتساب استخدام التطبيق الذي يوفر لهم جميع المزايا بضغطة زر واحدة، مثل الاتصال الصوتي والمرئي، وإمكانية مشاركة الملفات والوسائط بحجم كبير، لذلك، يفضل البعض الحصول على تطبيق واتساب بلس الأزرق (WhatsApp Plus)، الذي يتيح لهم تجربة محسنة لتطبيق واتساب بميزات إضافية وتخصيصات أكثر.

خطوات تحميل الواتس الازرق القديم 2024

اليكم خطوات تحميل الواتس الازرق القديم 2024:

  • يجب عليك أولاً إلغاء تثبيت تطبيق واتساب الرسمي من هاتفك الذكي العامل بنظام Android.
  • بمجرد إكمال هذه الخطوة، يمكنك بسهولة تنزيل نسخة من تطبيق واتساب بلس الأزرق (WhatsApp Plus) بدون إعلانات.
  • للحصول على آخر إصدار، يمكنك استخدام موقع apk mirror.
  • بعد تنزيل ملف APK على جهازك، قم بالنقر عليه لفتحه وتثبيته على هاتفك، وتأكد من تفعيل خيار “التثبيت من مصادر غير معروفة” من إعدادات هاتفك.
تحميل الواتس الازرق القديم
تحميل الواتس الازرق القديم

مميزات إصدار واتساب بلس الأزرق

  • تتوفر نسخة من تطبيق المراسلة بخالية تماماً من الإعلانات المزعجة.
  • كما يمكنك إخفاء حالة الاتصال “متصل الآن” عند استخدامك للتطبيق.
  • لديك القدرة على إخفاء حالة “آخر ظهور” الخاصة بك على التطبيق.
  • كما يمكنك تنزيل حالات الصور أو مقاطع الفيديو التي يقوم جهات اتصالك بمشاركتها.
  • بإمكانك مشاركة مقاطع فيديو في حالتك بمدة تصل إلى 7 دقائق.
  • لتحميل آخر إصدار من تطبيق واتساب بلس الأزرق (WhatsApp Plus)، يُرجى النقر على رابط الموقع apk mirror.
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صورة lekaa lekaaمنذ 36 دقيقة
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صورة lekaa

lekaa

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