“اعرف الحقيقة وشوف الاجازات امتى؟!”.. قرار هام من الحكومة بتخفيض أيام العمل للموظفين .. الشروط+ التفاصيل حصرياً!!

أصدرت الحكومة المصرية قانونًا جديدًا يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير المزيد من الوقت للراحة والاسترخاء، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في التوفيق بين العمل والحياة الشخصية والاجتماعية ويقضي هذا القانون بتقليل أيام العمل إلى النصف، بينما تكون الأيام الثلاثة المتبقية إجازة رسمية وهذا الاختيار يأتي لتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية ولتقديم فرصة للموظفين للاستمتاع بوقتهم مع الأهل والأصدقاء، وممارسة الهوايات والأنشطة الترفيهية.

شروط الحصول على تخفيض في أيام العمل

يبحث العديد من الموظفين في الوقت الحالي عن فرصة للراحة والاسترخاء بعيدًا عن الروتين اليومي في أماكن العمل، وتلبيةً لهذا الاحتياج، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا مبتكرًا لتلك الفئة من الموظفين.

حيث قررت تقديم خيار تقليل أيام العمل بحيث يعمل الموظف ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، مع إجازة لثلاثة أيام أخرى من العمل.

ومع ذلك، فإن هذا القرار يأتي مع بعض الشروط حيث يتوجب على الموظف الذي يرغب في تقليل أيام العمل الاستعداد للتنازل عن نسبة معينة من مستحقاته.

يجب عليه التنازل عن نسبة تبلغ 65% من مستحقاته، سواء كانت عبارة عن الإجازات أو الراتب الشهري.

حق الموظف في تخفيض أيام العمل طبقاً للمادة 54

يأتي هذا القرار ضمن المادة 54 التي تمنح الموظف حق اختيار تقليل أيام العمل و يتوجب على الموظف تقديم طلب للعمل الجزئي إلى الجهات المختصة، والتي تقوم بمراجعة الطلب واتخاذ قرار بالقبول أو الرفض وفقًا للمعايير المحددة التي تخضع لها ويعد تطبيق الدولة لهذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين جودة حياة الموظفين، حيث تساعد على تحديد ما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية والمهنية، وتوفير الراحة والمرونة في بيئة العمل.