“اشترى اللي نفسك فيه قبل العيد”.. موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 .. الحكومة توضح أخيراً بعد طول إنتظار!!

لجميع المستفيدين من المعاشات، يشكل موعد صرف المعاشات شهر أبريل مصدر قلق واهتمام خاصة بعد الإعلان عن زيادة جديدة في المعاشات من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن هنا لنوضح لكم بالتفصيل متى سيتم صرف معاشات شهر أبريل ومن جانبها بدأت الحكومة في تنفيذ الزيادة الجديدة في المعاشات اعتبارًا من شهر مارس، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الصرف لشهر أبريل وما بعده.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث ستبدأ كافة الهيئات المتخصصة في صرف المعاشات في العمل على اتمام هذا الصرف اعتباراً من الأول من أبريل القادم ومن المقرر أن يستمر الصرف لمدة ستة أيام عمل، وذلك بموجب الزيادة التي أمر بها فخامة الرئيس السيسي بتطبيقها، حيث بلغت الزيادة 15%، وجاءت كما يلي:

لمن يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيبلغ معاشه بعد الزيادة 1495 جنيها.

لمن يتقاضى مبلغ 1500 جنيه وسيتقاضى بعد الزيادة 1725 جنيها.

ومن يتقاضى مبلغ 2000 جنيه، سيبلغ معاشه بعد الزيادة 2300 جنيه.

أما من يتقاضى مبلغ 2500 جنيه فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

جدول ايام صرف معاشات شهر ابريل