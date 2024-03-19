“اتفرج على اللي نفسك فيه”.. تردد قناة cbc دراما الجديد 2024 .. اضبطها دلوقتي وشوف هتتفرج على إيه؟!

تتفاعل الجماهير مع تردد قناة cbc دراما بشكل ملحوظ خلال فترة العرض الرمضاني حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية التي تثير اهتمام الجمهور بشكل كبير ولكن لا تقتصر إشارتها على المسلسلات الرمضانية فقط بل تبرز أيضًا بعرضها لمسلسلات تاريخية ذات حجم كبير ومسلسلات كلاسيكية قديمة، مما يوفر تجربة مشاهدة متنوعة ومثيرة للمشاهدين وتتميز قناة cbc دراما بجودة عالية في الإنتاج وهو ما يجذب المشاهدين بشكل مستمر.

تردد قناة cbc دراما

تبرز قناة cbc دراما بعرضها لأضخم مجموعة من المسلسلات الرمضانية الشيقة التي تستقطب ملايين المشاهدين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية ويعتبر التردد 11785 مع معدل الاستقطاب الرأسي ومعدل الترميز 27500 هو التردد الذي يمكن للمشاهدين استخدامه لضبط أجهزتهم ومتابعة برامج قناة cbc دراما عبر القمر الصناعي نايل سات.

مميزات قناة cbc دراما