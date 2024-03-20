“ممكن تكون واحد منهم” المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 11 ألف و114 معلم فصل

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم إلى بعض المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، وهي المؤهلات التي يجب توافرها لحصول المتقدم على الوظيفة المقدمة في إطار العمل على سد العجز في بعض المهن التعليمية في القطاعات التابعة للدولة، تابع الآن ما كشفت عنه الجهات المختصة في هذا الصدد.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

بناءً على ما أعلن عنه الجهار المركزي للتنظيم والإدارة، فقد تم تحديد المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

مؤهل عالي، كلية تربية تخصص تعليم أساسي، وتعليم ابتدائي.

كلية تربية، معلم فصل.

مؤهل عالي، نوعية تخصص تعليم أساسي، وتعليم ابتدائي.

كلية تربية نوعية، معلم فصل.

شروط القبول في مسابقة وزارة التربية والتعليم

وقد حددت وزارة التربية والتعليم المصرية بجانب المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 عدد من الشروط والضوابط الهامة، والتي يجب توافرها لكي يتم قبول المتقدم في الوظائف التعليمية المتاحة، والتي تتمثل فيما يلي: