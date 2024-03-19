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“وظيفة بمرتب محترم”.. شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 بالتفاصيل.. قدم دلوقتي وأنت وحظك!!
تنظم الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة مسابقة مهمة في مجال التعليم للعام 2024 حيث تسعى لاختيار الكفاءات الأمثل لشغل مناصب تدريسية مهمة حيث يطلب من معلمين ومعلمات بلغ عددهم حوالي 11,114 شخص المشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى تعيينهم في وظائف تدريسية للصفوف الأولية من الصف الأول حتى الثالث في العام الدراسي القادم 2024/2025 و ستتم الاطلاع على المؤهلات المطلوبة والشروط الضرورية للمشاركة في هذه الفرصة الرائدة في القطاع التعليمي في الفقرات التالية.
شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024
- يتعين على المتقدم لمسابقة التربية والتعليم أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي في مجال التربية النوعية، سواء كان ذلك في تعليم الصفوف الأساسية أو الابتدائية.
- يجب أن يكون المتخرج من كلية التربية النوعية أو من كلية التربية بأقسام التعليم الأساسي أو الابتدائي، أو كمعلم فصل ليكون مؤهلاً للمشاركة في هذه المسابقة الهامة.
- ويجب أن يكون الاختيار النهائي للمرشحين الناجحين من بين جميع المتقدمين للمسابقة وفقاً لمعايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
شروط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024
- يتوجب على المشارك في المسابقة أن يتمتع بسمعة ممتازة وسلوك أخلاقي متميز وأن يكون من حملة الجنسية المصرية.
- كما يجب ألا يكون قد صدرت في حقه أحكام سابقة في قضايا جنائية أو تتعلق بالشرف والأمانة ما لم يتم استرداد الثقة فيه بعد.
- كما يتعين عليه ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بقرار تأديبي.
- ويجب أن يحصل على التقدير اللازم للمشاركة في المسابقة وأن يجتاز التدريبات والاختبارات التي تحددها وزارة التربية والتعليم بنجاح.
- ىيتعين عليه أن يمر بالكشف الطبي وفحص المخدرات بعد اجتيازه للتدريبات والاختبارات المحددة.
- يتوجب عليه تقديم طلبه في المحافظة التي يقيم فيها.