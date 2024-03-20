“هتكسب 100,000$ على الأقل” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لجميع البلدان العربية وطريقة الاشتراك

يهتم عدد كبير من المتابعين بالتعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وذلك للاشتراك في المسابقة والحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى والتي تقدر بنحو مليون دولار، وذلك بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه البرنامج على مدار المواسم الماضية والذي يقوم بتقديمه الإعلامي مصطفى الأغا، ونستعرض الآن كيفية الاشتراك في المسابقة بسهولة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أعلن الإعلامي مصطفى الاغا عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وهي الأرقام التي تسمح لجميع المتابعين الاشتراك في المسابقة من مختلف الدول العربية، حيث يتم التواصل بسهولة من خلال الأرقام التالية؛

التواصل من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم: 650444 أو 755505.

رقم التواصل في جمهورية مصر العربية هو: 95458.

يمكن التواصل من دولة العراق عن طريق الرقم: 2770 أو 2266 أو 2180.

رقم التواصل من داخل سوريا على الرقم: 1565 أو 1555.

رقم برامج الحلم في لبنان: 1111.

رقم التواصل من تونس: 85988.

رقم التواصل من المغرب: 9669.

رقم التواصل من الأردن: 98858 أو 98880.

رقم التواصل من الإمارات العربية المتحدة: 6070 أو 6363.

رقم التواصل من الكويت: 4141.

التواصل من داخل اليمن: 2622 أو 5222 أو 8442 أو 87602.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن لجميع المتابعين الاشتراك بسهولة في المسابقة من خلال أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 التي ذكرناها لكم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يتم اختيار رقم المسابقة التابع لكل دولة.

يتم التواصل من خلال الرقم عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream”.

يتم الضغط على أيقونة ارسال.

سوف يستقبل المستخدم بعد ذلك رسالة نصية بالنجاح في الاشتراك بالمسابقة.

يتم اتباع الرسائل التي تصل إلى المستخدم والإجابة بعد لك على جميع الأسئلة المطروحة على المتسابقين.

في حالة تقديم الإجابة الصحيحة على السؤال سوف يتم دخول المستخدم إلى مستويات أعلى.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024