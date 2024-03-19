“15000 دينار جزائري“ كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 minha.anem.dz

منحة البطالة في الجزائر، من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمواطنيها منحة البطالة التي يتم صرفها شهريا للعاطلين عن العمل الذين ليس لديهم المال الكافي للإنفاق على نفسهم وأسرهم، وتهدف الحكومة بهذه المنحة الى مساعدة المحتاجين من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تزيد من الأعباء المعيشية على البعض، واليوم سنوضح لكم في هذا المقال طريقة التقديم على منحة البطالة والشروط المطلوبة.

كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 في إطار اهتمام الحكومة الجزائرية بمنحة البطالة التي يستفيد منها الكثيرون من الشباب والنساء الأرامل والمطلقات، قامت برفع قيمة المنحة لتصل الى 15000 دينار جزائري بعد أن كانت 13000، وتتيح الحكومة إمكانية التقديم على المنحة للراغبين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق عبر الانترنت لتيسير عملية التقديم عليهم، وفيما يلي رابط وطريقة التقديم على منحة البطالة في الجزائر، بالخطوات : الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

من بين البرامج المتاحة بالصفحة الرئيسية اضغط على “منحة البطالة”.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لملء استمارة الطلب.

بعد استيفاء المعلومات بشكل صحيح اضغط على “تقديم الطلب”.

سيتم بحث الحالة والبت فيها ثم الرد عليك في أقرب وقت. شروط منحة البطالة في الجزائر 2024 وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدة شروط للاستفادة من منحة البطالة في الجزائر، وذلك حتى تتحقق من استحقاق المواطن للحصول على هذا الدعم، وفيما يلي نستعرض لكم الشروط المطلوبة : أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل أراضيها بصفة مستمرة.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عاما و 40 عاما.

ألا يكون لدى المتقدم عمل أو مصدر دخل ثابت.

ألا يكون لديه أي أملاك خاصة مثل الأراضي أو العقارات أو غيرها.