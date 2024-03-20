“هتاخد كام زيت وسكر “.. ل 64 مليون مواطن نصيب الفرد في السلع التموينية لشهر مارس 2024 + أسعار السلع التموينية الجديدة | صحصح مع تاجر التموين

يطرح عدد من المستفيدين من الدعم الحكومي عبر البطاقات التموينية تساؤلات بشأن مقدار ما سيأخذونه من السلع التموينية في شهر مارس من العام 2024 يأتي ذلك في الوقت الذي لا زال فيه توزيع السلع لنفس الشهر مستمرا ، وقد انتشرت أخبار بشأن تخفيض الحكومة لكمية السلع المدعمة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ذلك انتشرت اخبار بانه قد شهدت القائمة السلع التموينية تعديلات فإليكم المزيد من التفاصيل.

نصيب كل فرد من مواد التموين لشهر مارس 2024

يحصل كل شخص في بطاقة التموين على زجاجة زيت سعة 800 مليلتر، ولا تزيد الكمية المسموح بها عن أربع زجاجات زيت لكل بطاقة. يحصل كل شخص في البطاقة على كيلوغرام واحد من السكر، ولا يتعدى الحد الأعلى للحصول على السكر في البطاقة الواحدة ستة كيلوغرامات. تمنح البطاقة التي تضم أقل من أربعة أفراد كيلوغرام واحد من الأرز أو المعكرونة فحسب. بالنظر إلى البطاقة التي تشمل أربعة أشخاص أو أكثر، يتم توزيع كمية من الأرز تزن كيلوجرامين أو 800 جرام من المكرونة.

أسعار السلع التموينية 2024

1 كجم من السكر المعبأ: 12.60 جنيه.

زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.

1 كجم من الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.

1 كجم من الدقيق: 18 جنيه.

800 جرام من المعكرونة: 13 جنيه.

400 جرام من المعكرونة: 6.50 جنيه.

500 جرام من الفول المعبأ: 9 جنيه.

توزع السلع المدعمة عن طريق منافذ متنوعة من المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، مما يجعل من الممكن الحصول عليها بسهولة من المواقع القريبة من سكنك فيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار السكر الراهنة فقد أكد وزير التموين علي المصيلحي أن الأزمة ستحل قريبا بعد جمع محاصيل البنجر والقصب وبدء تصنيع السكر في المعامل خلال الفترة المقبلة وفقاً للإعلان من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم تقدير حصة الفرد من السلع التموينية استناداً إلى معايير عدة تشمل الدخل الشهري، عدد أفراد الأسرة وغيرها.