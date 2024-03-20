الجدول نزل علمـي و ادبـي.. جدول امتحانات الثانوية 2024 وفق لوزارة التربية والتعليم
جدول امتحانات الثانوية 2024 ازداد البحث عنه مؤخرا من قبل الطلاب والطالبات حتى يتمكنوا من معرفة مواعيد الامتحانات والمواد التي سوف يقوم الطلاب بأداء الأختبارات فيها وذلك للشعبة الأدبية والعلمية وذلك بعد أن أعلنت رسميا وزارة التربية والتعليم عن الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية خلال شهر يونيو القادم.
جدول امتحانات الثانوية 2024
قد أعلنت رسميا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الثانوية العامة لم يحدث أي تعديلات رسمية ومن المقرر بدء الامتحانات يوم 10 يونيو 2024 الموافق الأثنين وسوف يبدأ الطلاب بأداء اختبارات التربية الدينية والتربية الوطنية، لذا يمكنكم معرفة تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين من خلال السطور القادمة.
جدول امتحانات الثانويه العامه 2024 للشعبتين
تم تحديد جدول امتحانات الثانويه العامه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الطلاب للشعبة العلمية والأدبية والتي جاءت على النحو التالي:
- سوف يبدأ امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم 10 يونيو 2024 يوم الأثنين.
- يبدأ امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024.
- يبدأ امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو الموافق يوم السبت.
- يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.
- يقوم الطلاب بأداء امتحان الفيزياء والتاريخ يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
- يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.
- يبدأ امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم السبت 6 يوليو 2024.
- يبدأ امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع لامتحان الرياضيات البحتة يوم الأربعاء 10 يوليو 2024.
- يبدأ يوم 13 يوليو السبت امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.
- يبدأ امتحان الأحياء والرياضيات لامتحان الفلسفة والمنطق يوم الأربعاء 17 يوليو 2024.
- يبدأ امتحان الأحياء والرياضيات لامتحان الفلسفة والمنطق يوم الأربعاء 17 يوليو 2024.
- يبدأ امتحان الرياضيات التطبيقية الدنماركية يوم السبت 20 يوليو 2024.