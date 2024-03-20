الجدول نزل علمـي و ادبـي.. جدول امتحانات الثانوية 2024 وفق لوزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية 2024 ازداد البحث عنه مؤخرا من قبل الطلاب والطالبات حتى يتمكنوا من معرفة مواعيد الامتحانات والمواد التي سوف يقوم الطلاب بأداء الأختبارات فيها وذلك للشعبة الأدبية والعلمية وذلك بعد أن أعلنت رسميا وزارة التربية والتعليم عن الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية خلال شهر يونيو القادم.

جدول امتحانات الثانوية 2024

قد أعلنت رسميا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الثانوية العامة لم يحدث أي تعديلات رسمية ومن المقرر بدء الامتحانات يوم 10 يونيو 2024 الموافق الأثنين وسوف يبدأ الطلاب بأداء اختبارات التربية الدينية والتربية الوطنية، لذا يمكنكم معرفة تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين من خلال السطور القادمة.

جدول امتحانات الثانويه العامه 2024 للشعبتين

تم تحديد جدول امتحانات الثانويه العامه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الطلاب للشعبة العلمية والأدبية والتي جاءت على النحو التالي: