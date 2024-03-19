تردد قناة المسار الليبية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة المسار الليبية على النايل سات، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز الوسائل الإعلامية المستقلة في ليبيا، حيث تضع تركيزها على تغطية آخر التطورات والأحداث في البلاد بشكل موضوعي وصادق، تمثل قناة المسار منبراً إعلامياً مستقلاً يهدف إلى نقل الأخبار بكل شفافية، مع التركيز على تقديم الحقيقة بشكل كامل وتوفير فرص للحوار والنقاش بين جميع الأطراف المعنية، يسعى المشاهدون إلى معرفة تردد قناة المسار الليبية على النايل سات لمتابعة أحدث التطورات والأخبار في ليبيا، وسنتناول هذا الموضوع في الفقرات التالية.

لمحة عامة عن قناة المسار الليبية وبرامجها المنوعة

تعد قناة المسار الليبية الفضائية مؤسسة إعلامية مستقلة تنشط في ليبيا، ولكن يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، تأسست القناة بهدف تقديم تغطية متوازنة وموضوعية للأحداث الجارية في ليبيا، مع التركيز على احترام تنوع الآراء وتعزيز الحوار البناء بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، تتميز القناة بتنوع المواضيع التي تطرحها على شاشاتها، مما يساعد في تعزيز الحوار وتعزيز سبل الوصول لنتائج لمشاكل وهموم الشعب الليبي، خصوصاً مع استضافة مسؤليين ومؤثرين في ليبيا ليتواصلوا بشكل مباشر مع المواطنين.

تردد قناة المسار الليبية الفضائية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة في الفترة الماضية، ولكن يمكن للمتابعين في ليبيا وشمال أفريقيا مشاهدة بث قناة المسار الفضائية وبرامجها المنوعة على التردد التالي:

التردد: 11373

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لكم العثور على قناة المسار الليبية الفضائية تحت اسم “Al Masar TV” في قائمة قنوات التلفاز.