يا فرحة الموظفين وأصحاب المعاشات.. اعرف دلوقتي حقيقة وجود زيادة على المرتبات والمعاشات في شهر أبريل 2024

بعد استلام المواطنين للزيادات في الرواتب والمعاشات مع بداية شهر مارس، زادت الأسئلة حول ما إذا كان شهر أبريل القادم سوف يشهد ارتفاعاً في الأجور أيضاً أم لا، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم جميع المعلومات التي أفصحت عنها الهيئة الوطنية المعنية بالتأمينات الاجتماعية بهذا الخصوص، والزيادات المنتظرة التي من شأنها أن تفيد أكثر من 11 مليون مواطن، ابقوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

ماهو موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024؟

صرحت الهيئة الوطنية المسؤولة عن جميع ما يخص التأمينات الاجتماعية بكل المعلومات التي تخص الرواتب والمعاشات التقاعدية لشهر أبريل، حيث تصرف هذه المعاشات كما معتاد من اليوم الأول وحتى اليوم السادس من كل شهر، أما بخصوص الزيادة التي تمت الموافقة عليها فقد كانت بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الصادر في مارس، والتي قدرت بحوالي 15٪؜ لتخفيف العبء عن العامة في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، ولكن لم يتم تطبيق هذا القرار مرة ثانية في شهر أبريل.

طريقة الاستعلام عن المعاشات بعد الزيادة

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على جميع مايخص رواتبهم وذلك سواء كان عبارة عن أجر شهري أو معاش تقاعدي، لذا قامت الهيئة الوطنية المسؤولة عن التأمينات الاجتماعية بتوفير طريقة سهلة تتيح لكم الوصول إلى هذه المعلومات، كل ما يلزمكم هو إتباع الخطوات التي سوف نشرحها لكم في الآتي: