تردد قناة الفجيرة الفضائية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

قناة الفجيرة الفضائية هي فضائية إماراتية تبث بجودة عالية الوضوح على القمر الصناعي نايل سات، تقدم القناة محتوى متنوعاً يشمل آخر الأخبار والمسلسلات العربية، بالإضافة إلى برامج توعية تهتم بصحة المشاهدين ومواضيع الموضة والأزياء، ويتم بث البرامج على مدار اليوم دون انقطاع، وتشمل مجموعة واسعة من المواضيع مثل الصحة، والموضة، والجمال، والعناية الشخصية، إلى جانب البرامج الإخبارية، القناة متاحة للمشاهدين بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراك شهري، مما يتيح للجمهور الاستمتاع بمحتوى متنوع على مدار الساعة.

لمحة عن قناة الفجيرة وبرامجها المنوعة

تعد قناة الفجيرة إحدى القنوات الإماراتية التي تسعى جاهدة إلى تعزيز الوعي الوطني بين الشعب الإماراتي، وبشكل خاص بين سكان مدينة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، تتبنى القناة رسالة ترويجية تهدف إلى إبراز التراث والثقافة الغنية لمدينة الفجيرة، ونقل القيم والأخلاق التي نشأت عليها الأجيال السابقة إلى الشباب، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتطوير المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، تسعى القناة إلى تعزيز الوعي الثقافي والفكري من خلال برامجها المتنوعة والمسابقات التي تعرض يومياً، وتغطية الفعاليات والإنجازات التي تحدث في البلاد، مما يعزز الانتماء والفخر لدى شعب الإمارات بوطنهم.

تردد قناة الفجيرة الفضائية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة في الفترة الماضية، ولكن يمكن للمتابعين مشاهدة بث قناة الفجيرة الفضائية وبرامجها المنوعة على التردد التالي:

التردد: 12322

اتجاه الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 30000

ويمكن العثور على قناة الفجيرة الفضائية تحت اسم “Fujairah TV” في قائمة القنوات.