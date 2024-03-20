نصيبك هيزيد “اعرف الحقيقة” حقيقة اضافة 100 جنية على بطاقة التموين لشهر أبريل 2024

كشفت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حقيقة اضافة 100 جنية على بطاقة التموين لجميع المواطنين، وذلك بالتزامن مع انتشار الكثير من الأنباء بشأن تطبيق زيادة على بطاقات التموين للمواطنين بواقع مائة جنية، فقد حرصت الجهات المختصة على توضيح هذا الأمر، تابع الآن ما نستعرضه في هذا الصدد.

حقيقة اضافة 100 جنية على بطاقة التموين

أكدت مصادر رسمية بوزارة التموين المصرية على حقيقة اضافة 100 جنية على بطاقة التموين، حيث أكدت الوزارة أنه لا صحة لما يتم تداوله في هذا الصدد، فنجد أن مجلس الوزراء المصري لم يقم بالإعلان عن أي قرار بزيادة قيمة الدعم التمويني للمواطنين بواقع مائة جنيه مصري، وقد أضافت الجهات المختصة كذلك أن زيادة الدعم بقيمة 100 على بطاقة التموين يتم العمل على بحثه من جانب الوزارة، وسوف يتم تحديده خلال الفترة المقبلة وفقا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين والتي تصل إلى 127 مليار جنيه في السنة، والتي تتنوع ما بين تخصيص 90 مليارًا للخبز المدعم و36 مليارًا للتموين، مؤكده بذلك أنه لا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم في هذا التوقيت، كما وجهت الحكومة المصرية بضرورة التحقق من صحة جميع الأخبار التي يتم تداولها في هذا الصدد، وفي حالة تطبيق زيادة على بطاقات التموين سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب الحكومة المصرية.

موعد صرف التموين لشهر أبريل

من المقرر أن يتم بداية صرف التموين لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم لشهر أبريل بداية من يوم الأول من شهر أبريل، وذلك تبعًا للقيمة المستحقة لكل بطاقة تموينية تبعًا للضوابط والإجراءات الخاصة بصرف مقررات التموين بمختلف أنواعها لجميع المواطنين في الموعد المحدد في بداية كل شهر ميلادي.

اسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024