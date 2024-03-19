“سجل وانت وحظك”.. رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 .. الشروط+التفاصيل.. قدم دلوقتي وهتكسب قبل العيد!!

باقتراب شهر رمضان الكريم يتطلع المواطنون بفارغ الصبر للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة 2024 إحدى أبرز المسابقات التي تنطلق في هذا الشهر الفضيل و يتميز هذا البرنامج بأنه من أهم البرامج في رمضان، حيث يبث على قناة السعيدة اليمنية، ويوفر فرصة مثيرة للمشاركين للإجابة على الأسئلة والفوز بجوائز قيمة ولكي يتمكن الراغبون في المشاركة من ذلك سيتم توفير رابط الاشتراك في هذا المقال ليتمكنوا من الاشتراك والمشاركة في هذه التجربة الرائعة.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

المواطنون الراغبون في المشاركة في مسابقة طائر السعيدة 2024 الآن يمكنهم الاشتراك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لبرنامج طائر السعيدة.

الضغط على السؤال الخاص بالمسابقة الموجود في الصفحة الرئيسية.

الإجابة على السؤال بشكل صحيح، ثم إدخال الاسم رباعيًا في الخانة المخصصة له.

كتابة رقم الهاتف بشكل صحيح واختيار المحافظة التي ينتمي إليها المشترك.

الضغط على زر اشتراك لإتمام عملية الاشتراك بنجاح.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يتطلب الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة توافر مجموعة من الشروط الأساسية وتشمل هذه الشروط ما يلي: