“بالخطوات والتفاصيل”.. كيفية التسجيل في “دعم سند محمد بن سلمان” للمقبلين على الزواج .. سجل دلوقتي وهتتجوز ببلاش!!

إن مبادرة سند محمد بن سلمان التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تعد خطوة رائدة نحو بناء مجتمع مترابط ومزدهر، حيث تجسد رؤية جديدة في تقديم الدعم والاهتمام بمختلف شرائح المجتمع وخاصة من يسعون لتأسيس الأسرة والزواج و تأتي هذه المبادرة كمبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والازدهار في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للشباب الطموح الذين يسعون للزواج، وبذلك تلبي احتياجاتهم وتمكنهم من بناء مستقبل مستقر ومزدهر.

مبادرة سند محمد بن سلمان

مبادرة سند محمد بن سلمان تبرز بوضوح من خلال سند الزواج كمكون أساسي مخصص للزوجين الجدد، بهدف تخفيف العبء المالي وتعزيز الوعي المالي بواسطة آليات مبتكرة وتتمثل شروط أهلية التقديم للحصول على الدعم في النقاط التالية:

يجب أن يكون الزوجان من الجنسية السعودية.

أن يكون عمر الزوج بين 21 و40 سنة، وعمر الزوجة بين 18 و40 سنة.

و أن يكون هذا الزواج الأول للرجل.

أن يكون للزوجين شهادة الثانوية العامة.

يجب أن لا يكون قد مر على زواجهما أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

يجب أن يكون الدخل الشهري للزوجين أقل من 4000 ريال.

أن لا يتجاوز المهر الخمسين ألف ريال سعودي.

يجب أن يحصل الزوجان على نسبة نجاح لا تقل عن 60٪ في دورة الوعي المالي.

خطوات التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان

يتبع التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج إجراءات إلكترونية تسهل العملية للمستخدم، وتتمثل هذه الخطوات بالشكل التالي: