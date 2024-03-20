pdf “من هنا” قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤ جميع المحافظات العراقية وزارة العمل

ينتظر عدد كبير من المواطنين في العراق الإعلان عن قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤، وذلك للتعرف على أسماء المستفيدين من الدعم المقدم من جانب الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية لعدد كبير من المواطنين تبعًا لتوافر عدد من الشروط والضوابط الهامة، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين بشكل إلكتروني.

قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤

وفرت وزارة العمل العراقية إمكانية استخراج قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤ بسهولة، وذلك بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول بشكل مباشر إلى موقع وزارة العمل العراقية .

. من خلال الصفحة الرئيسية للموقع يتم الدخول إلى الخدمات الالكترونية.

ثم يتم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

يتم اختيار رقم الدفعة والوجبة وهي الوجبة السابعة.

يتم اختيار المقاطعة التابع لها المستخدم.

إدخال الرقم الوطني بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على أيقونة تحميل، ثم يتم الانتظار حتى يتم تحميل القائمة ويتم الاطلاع على جميع الأسماء الموجودة بها.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

ولكي يتم استحقاق التواجد ضمن قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤ في العراق لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة التي نوهت عنها وزارة العمل، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

من الضروري أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم للدعم مقيم في العراق بصفة دائمة.

أن يكون من ضمن الفئات الأكثر حاجة للدعم في الدولة.

الا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من الرجال أعمارهم تتراوح من بين 18 و60 عامًا، على أن يكونوا مستوفين شروط البرنامج للحصول على الدعم الاجتماعي الوجبة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على قدم وساق في الوقت الحالي من أجل إعلان تلك الكشوفات قبيل عيد الفطر المبارك، وذلك حيث كان من المفترض إعلان تلك الوجبة قبل شهر رمضان المبارك، ولكن تعمل الوزارة في الوقت الحالي على مراجعة الطلبات وتوفير الدعم المالي، ومن ثم إعلان تلك الوجبة والوجبة التالية سوياً.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ساعات قليلة وستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من إعلان كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة 2024 حيث جاري الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات المقدمة من جانب المواطنين، تابعوا معنا سنكون أول من يخبركم حيث نزول هذه الوجبة.