مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمه ديلي موشن dailymotion وقناة الفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمه

مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التاريخية التركية فهو امتداد لمسلسل أرطغرل الذي حقق نجاح جماهيري كبير أيضا، ويحكي المسلسل قصة عثمان الأول ابن ارطغرل الأصغر الذي قام بتأسيس الدولة العثمانية بعد أن ضعفت دولتهم بسبب الخلافات مع التتار والصليبيين بالإضافة الى أبناء القبيلة والقبائل الأخرى، وعلى مدار الأسبوع الماضي تم عرض اعلانات تشويقية من الحلقة المقبلة وقد بينت هذه الإعلانات تصاعد الأحداث وسخونتها، مما جعل المشاهدين في حالة تشوق لمشاهدة الحلقة، ففيها ستحاكم هوليفيرا بتهمة تسميم السيدة التشيم وسيوقع عليها حكما بالإعدام وينتظر الكثيرون رد فعل عثمان على هذا الحكم، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة مائة وثلاث وخمسون غدا الاربعاء على قناة atv التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا على أن تتم ترجمتها للعربية بعد ساعات قليلة من العرض، ويمكنكم مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمه على موقع ديلي موشن وفيديو لاروزا.

القنوات التي تنقل مسلسل المؤسس عثمان

كما يمكنكم متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمه على قناة الفجر الفضائية الجزائرية التي تعرض حلقات جديدة من المسلسل اسبوعيا، ومواعيد عرض المسلسل كل خميس الساعة 9 بتوقيت القاهرة، و 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية.