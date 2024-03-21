هاتف الغلابه للناس الغلابه.. سعر ومواصفات هاتف Realme 12pro الجديد.. اشتريه وانت مطمن

يقوم الكثير من الراغبين في شراء أجهزة جوال جديدة الآن بترقب أحدث ما أطلقته شركة ريلمي المعروفة بصناعة الهواتف المتطورة، حيث يعتبر الإصدار الجديد من ريلمي ١٢ برو هو آخر ابتكارات الشركة في هذا المجال، واستحوذ هذا الإصدار على اهتماماً كبيراً من محبي التكنولوجيا الحديثة، نظراً للمميزات المتنوعة التي توجد فيه، وسوف نقدم في هذا المقال نظرة عامة حول خصائص وأسعار جهاز ريلمي ١٢ برو بالتفاصيل.

مواصفات الهاتف الجديد من Realme 12 pro

يعد هاتف ريلمي 12 برو واحد من الهواتف الرئيسية وأحدث الإبتكارات في سلسلة الإصدارات الحالية، حيث يعرف بعدد من المميزات البارزة كالتالي:

يأتي الهاتف مزود بشاشة من نوع AMOLED يصل حجمها إلى 7.6 إنش، وتتميز بوضوح عالي نظراً لدقتها البالغة والتي تكون حوالي 2400 × 1080 بيكسل، وكذلك توفر تجربة مشاهدة ممتازة بدعمها لمعدل تحديث يمكن أن يصل إلى 120 هرتز.

قوة شحن الهاتف تصل إلى حوالي 67 واط.

سعة البطارية تصل إلى ما يقارب 5000 مللي أمبير.

يضم هذا الهاتف ثلاثة عدسات للكاميرا الرئيسية الموجودة في الخلف، الكاميرا الرئيسية تعمل بعدسة دقتها 100 ميجابكسل وعدستين أخرتين بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور المقربة (الماكرو)، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تتميز بدقة 16 ميجابكسل.

عيوب هاتف Realme 12 pro

على الرغم من تعدد المزايا والصفات الفريدة في هذا الهاتف، لكنه لا يخلو من عدد من العيوب، وإليكم في هذه السطور بعض السلبيات:

إن قوة الإضاءة في الشاشة ليست مرتفعة، حيث أن إنارتها القصوى تصل إلى 950 لومن فقط.

لم يتم تصميم مكان لاستيعاب كارت ميموري في الهاتف.

أسعار هاتف ريلمي 12 برو في أكثر من دولة عربية

تختلف أسعار شراء هاتف realme 12 pro في البلاد العربية، حيث جاءت هذه الأسعار كما يلي: