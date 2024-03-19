“هُنـــا spa.gov.iq” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

مازال الجميع داخل دولة العراق في حالة انتظار شديد وترقب مستمر حول صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، التي شملت عدد كبير من المتقدمين في إطار الحصول على الدعم المالي التي تقدمه حكومة العراق تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي ودعم العديد من الأشخاص المتقدمين، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يُعاني منها الجميع.

كيف استعلم عن كشوفات الوجبة السابعة

يمكنك وبكل سهولة معرفة كشوفات الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الشاشة الرئيسية.

التوجه إلى الصفحة التالية من المنصة مباشرة.

القيام بتحديد الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ومن ثم يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم في النهاية الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة السابعة في العراق.

إجراءات التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

تتمثل أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-