“وزارة الكهرباء” استعلم عن حقيقة خبر اعفاء أصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء

يبحث الكثيرون عن حقيقة الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو اعفاء أصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء، حيث جاء هذا الخبر على غرار مطالبة أحد نواب مجلس الشعب بإعفاء أصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء تخفيفًا للأعباء عليهم في ظل ارتفاع الأسعار الذي حدث في الفترة الأخيرة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم تفاصيل الخبر وما هي الفئات التي تم عرضها في مجلس الشعب لمناقشة الإعفاء، وهل تم موافقة الحكومة على الخبر ووزارة الكهرباء أم لا.

حقيقة اعفاء أصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء

عرض أحد نواب مجلس الشعب اقتراح وهو من باب تخفيف العبء على أشد الفئات احتياجًا في الشعب وهم أصحاب المعاشات، حيث إن هذه الفئة الكثير منهم يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تحتاج إلى علاج بشكل دوري، لذلك قال نظرا لتخفيف بعض الأعباء على هذه الفئات وشعورًا بمسؤلية الحكومة بمؤسساتها اتجاه هذه الفئة فنرجو من وزارة الكهرباء اعفاء هذه أصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء.

ولا شك أن هذا أمر يسعى في تحقيقه الكثير، ولكن ما زال الأمر تحت قبة البرلمان ولن يتم صدور أي قرار بشأنه من قبل الجهات المختص كالحكومة ووزارة الكهرباء، ولعل هذا من باب تقديم الحكومة لدعم بصورة أخرى لهذه الفئات.

شروط الإعفاء من فواتير الكهرباء

وقد أكد سيادة النائب على إعفاء الفئات الأشد احتياجًا للمساعدة من الفواتير مثل أصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعانون من الفقر، وأصحاب الدخل المحدود، حيث طالب المجلس بتخفيف أي أعباء على هذه الفئات نكون قد قدمنا بذلك واجبا وطنيا كبيرًا.

كما ننصح هذه الفئات لحين صدور قرار بشأن هذا الأمر بترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام لمبات أقل سَعَة ويكون الاستخدام حسب الحاجة فقط دون إسراف.