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“منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.. مبروك عليكم يا عراقيين..!!
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن أن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة أصبحت متاحة على الانترنت، وبذلك يتمكن المواطنين المسجلين بالمنحة من معرفة ما إذا كانوا من ضمن الأسماء المشمولة أم لا، وهل هم من المستفيدين من الدعم، وقد تم اختيار الاسماء بناء على الشروط التي حددتها الوزارة للمحتاجين الأكثر استحقاقا، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية ورابط الدخول، والشروط المطلوبة.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية صار متاحا عبر الانترنت بعدما وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية على المنصة الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية رابط بكشوف الأسماء المشمولة بالدعم للتيسير على المواطنين وتمكينهم من البحث عن الاسم بسهولة تامة وفي دقائق معدودة، وفيما يلي نستعرض لكم الطريقة بالخطوات :
- الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ابحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية عن أسماء الرعاية الاجتماعية.
- حدد رقم الوجبة، وقم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- قم بالضغط على “تحميل” لتنزيل قوائم الأسماء وابحث من بينها عن الاسم المراد.
شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2024
الاستفادة من برامج دعم الرعاية الاجتماعية يتطلب توافر عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية للتحقق من أن المنح تصل لمستحقيها من الفئات الأشد احتياجا، وقد تم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وفقا لتطابق تلك الشروط وللأشخاص الأكثر أولوية، وجاءت شروط الاستحقاق على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق بشكل دائم.
- أن يكون عمره 18 عاما فيما فوق.
- لابد ان يكون عدد أفراد أسر المتقدم أربع أفراد على الأقل.
- ألا يكون لدى المتقدم أملاك خاصة ذات قيمة.