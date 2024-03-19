اظبط ساعتك الان.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر والغاء العمل في بالتوقيت الشتوي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 من أكثر الأمور التي تشغل بها الكثير من المواطنين وذلك مع اقتراب انتهاء موسم الشتاء الذي لم يتبقى عليه إلا فترة قليلة جدا وبالتالي اهتم الجميع بمعرفة موعد بداية التوقيت الصيفي لعام 2024 وهل سوف ينتهي مع نهاية شهر رمضان المبارك يمكنكم الاطلاع على باقي التفاصيل من خلال السطور التالية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

سوف يتم تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة وذلك وفقا لقناة مجلس الوزراء بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 24 لعام 2400 24 سوف يتم العمل على تنفيذ نظام التوقيت الصيفي والشتوي كل عام. وعلى حسب هذا القانون سوف يتم تطبيق نظام التوقيت الشتوي في نهاية آخر جمعة من شهر أكتوبر الذي تم تحديده في كل عام سوف يستمر حتى خميس شهر أبريل من كل عام وسوف يتوافق التوقيت لهذا العام في آخر الخميس من شهر أبريل 2024 والذي يتوافق مع يوم 26 أبريل.

ضبط التوقيت الصيفي

سوف يتم البدء بضبط الساعة مع قدوم آخر خميس في شهر أبريل 2024 وسوف يبدأ جميع المواطنين ببدء تقديم الساعة 60 دقيقة مرة أخرى وذلك تزامنا مع دخول التوقيت الصيفي داخل البلاد حيث يتم العمل على تعديل الساعات الرسمية لزيادة ساعات العمل أثناء فترة النهار وذلك على مدار العام.

ما هو أهمية التوقيت الصيفي