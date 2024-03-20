“هواوي ما تستسلمش وتهز السوق” ساعة Watch GT 3 Pro تنافس ساعة Apple Watch بقوة!

ما زالت شركة هواوي في تقدم مستمر وتطوير دائم لجميع أجهزة الهواتف المحمولة والساعات الذكية التابعة لها، وكان أخرها ساعة watch Gt3 Pro والتي تنافس بها ساعات أبل العالمية، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هواوي تواصل التحدي ساعة watch Gt3 Pro تنافس Apple watch بقوة.

مواصفات ساعة watch Gt3 Pro

ورغم ثقة وهيمنة ساعات أبل العالمية على جميع الأسواق العالمية ولكن استطاعت شركة هواوي أن تنافسها بإصدارها لتلك الساعة ذات المواصفات التالية:

اسم الساعة watch Gt3 Pro نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ١،٤ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز نوع المعالج KirinA1 سعة التخزين الداخلية ٣٢ جيجا بايت الرامات ٤ جيجا بايت

مميزات ساعة watch Gt3 Pro

استطاعت ساعة watch Gt3 Pro بمميزاتها الرائعة أن تنافس كبرى الشركات الأخرى، وهذه هي أبرز مميزاتها:

وأول تلك المميزات أنها تدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الأذواق.

بالإضافة أيضاً إلى الشاشة الرائعة التي تتمتع بها والحجم الكبير الذي صممت به.

كذلك أيضاً تقدم خدمات صحية عديدة مثل القدرة على قياس نسبة الأكسجين في الجسم.

وأيضا يمكنها قياس معدل ضغط الدم، مع القدرة على تتبع عدد ساعات النوم ومنه معرفة مدى التوتر في الجسم.

كما تدعم أيضاً تلك الساعة الكثير من التمارين الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية للجسم.

مع احتوائها على بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة تصل إلى ١٤ يوم دون الحاجة إلى شحن.

ومن أهم مميزاتها أيضاً أنها تباع بسعر مغري جداً وأقل بكثير من أسعار ساعات أبل.

عيوب ساعة watch GT3 Pro

ورغم المميزات الرائعة التي تتمتع بها تلك الساعة إلا أنها تحتوي على بعض العيوب أيضاً والتي منها ما يلي: