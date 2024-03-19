“بتاع الغلابة وصل هتشتري ومش هتندم وبسعر مناسب” .. مواصفات هاتف Realme C53 الجديد في مصر

مواصفات هاتف Realme C53، تقف شركة Realme على قمة الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية في الوقت الحالي، ومن بين أحدث منتجاتها التي تنال إعجاب الجماهير هو هاتف Realme C53، الذي يتصدر قائمة أشهر هواتف الشركة للعام 2023، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

تفاصيل عن هاتف Realme C53

يمثل هاتف Realme C53 إضافة قوية ومميزة لمجموعة هواتف Realme، حيث يجمع بين تصميم عصري وأداء فائق، ومواصفات تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، بفضل ميزاته وإمكانياته الرائعة، يعتبر Realme C53 واحدًا من أبرز هواتف الشركة لعام 2023، وخيارًا مثاليًا لجميع عشاق التكنولوجيا والأداء العالي.

مواصفات هاتف Realme C53 الجديد في مصر

هاتف Realme C53 يتمتع بمواصفات تقنية رائعة تجعله الخيار المثالي لعشاق التكنولوجيا، يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة من نوع IPS LCD capacitive touchscreen، مع دقة عرض FHD+، مما يضمن تجربة مشاهدة وتصفح واضحة وممتعة.

فيما يتعلق بالأداء، يعتمد هاتف Realme C53 على معالج MediaTek Dimensity 1200 القوي، مما يمكن المستخدمين من تشغيل التطبيقات بسلاسة دون تأخير.

كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الملفات والتطبيقات.

مواصفات الكاميرا والبطارية في هاتف Realme C53

في قسم الكاميرا، يأتي Realme C53 بنظام كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لالتقاط صور واضحة وعالية الجودة.

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم Realme UI 5، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وسهلة للمستخدمين.

ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، مما يضمن أداءً ممتازًا طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة.

افضل ما يميز هاتف Realme C53