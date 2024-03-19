“هي دي الاخبار ياعمنا ولا بلاش”.. حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في ابريل 2024..خبر زي السكر للمواطنين!!

تعتبر بطاقة التموين أحد البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، وفي إطار تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين ظروف الحياة للمواطنين، تم الإعلان عن قرار زيادة مبلغ 100 جنيه على قيمة بطاقة التموين ابتداءً من شهر أبريل 2024،ويأتي هذا القرار في إطار استمرار الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الدعم والرعاية لهم، وذلك تأكيدا على رسالتها الاجتماعية ومسئوليتها تجاه جميع فئات المجتمع، وتعتبر هذه الزيادة بمثابة دفعة قوية للأسر المستحقة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

الزيادة على بطاقة التموين

تستحق الزيادة على بطاقة التموين العديد من الفئات التي تعاني من ضعف الدخل وصعوبة العيش، ومنها الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر التي تعيلها نساء أو كبار السن أو ذوي الإعاقة، كما تشمل الفئات المستحقة لهذه الزيادة العمالة غير المنتظمة والعاطلين عن العمل.

رد وزارة التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن تعزيز التدابير الرقابية للوزارة لضمان توافر كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية في الأسواق استعداداً لشهر رمضان المبارك، مع التأكيد على ضرورة متابعة الأسعار ومنع أي احتكار أو تضخم في الأسعار، بهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجاً وتقليص الاستغلال اللا مبالي من جانب التجار. وأشاد المصيلحي بالجهود الجبارة التي تقوم بها الوزارة في محاربة التلاعب بالأسعار وتفتيش الباعة والتجار لضمان الامتثال للقوانين، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تاجر يسعى للتلاعب بالأسعار، داعيا المواطنين للتبليغ عن أي زيادة غير مبررة في الأسعار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.