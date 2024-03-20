“جهّز نفسك وحقق حلمك” اكسب الآن واشترك في مسابقة فوازير غازي الذيابي رمضان ٢٠٢٤

ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية في كل عام في مثل هذا الشهر الفضيل فوازير غازي الذيابي والتي تعد من أهم الأشياء التي تحدث في رمضان داخل المملكة العربية السعودية، وتحرص على تنمية الثقافة الدينية، لذلك بدأ الكثير يتساءل عن موعدها وشروطها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، اربح الآن كيفية الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي وشروط المسابقة رمضان ٢٠٢٤.

كيفية الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي ٢٠٢٤

منذ حلول شهر رمضان المبارك وبدأ الكثير يبحث عن طرق الاشتراك في هذه المسابقة، وهذه هي الطريقة:

وأول خطوات الاشتراك في تلك المسابقة هو الدخول إلى حساب تويتر والبحث عن حساب غازي الذيابي وعمل متابعة له من حسابك الشخصي.

بعد ذلك قم بالدخول إلى صفحته الشخصية ستجد رابط التسجيل في المسابقة قم بالضغط عليه.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وفي الخانات المخصصة.

على سبيل المثال قم بإدخال اسم المشترك رباعي، وأيضا العنوان بالتفصيل، والدولة المشترك منها، ورقم الهاتف، والمحافظة والمدينة.

وأيضا يجب إدخال عنوان البريد الالكتروني الخاص بك بشكل صحيح وإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

وبعد التأكد من صحة وإدخال جميع البيانات السابقة قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

وبذلك تكون قد أنشأت صفحة شخصية لك وتم الاشتراك فعليا في هذه المسابقة.

وسوف يتطلب منك أيضاً عمل إعادة تغريد للهشتاج الخاص بالحلقة عبر حسابك الخاص.

وكلما زادت مرات نشر الهاشتاج كلما زادت مرات الفرص للحصول على جوائز تلك المسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي رمضان ٢٠٢٤

ويتساءل الكثير أيضاً عن شروط الاشتراك في تلك المسابقة الشهيرة، وهي كما يلي: