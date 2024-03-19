“الإجابة الصحيحة”.. حل سؤال الحلقة 9 مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024 وكيفية الاشتراك بالمسابقة

يتسائل العديد من الأشخاص عن كيفية المشاركة في مسابقة طائر السعيدة 2024، التي تم إطلاقها في عام 2018، وتطل علينا في شهر رمضان المبارك بالموسم السادس، والتي تقدمها الإعلامية الشهيرة مايا العبسي يوميًا على قناة “السعيدة – تي في”؛ تتمثل فكرة المسابقة في تجوّل المذيعة في شوارع المدينة وطرح الأسئلة الدينية والثقافية على المارة، حيث يحصل الفائز في كل حلقة على جائزة مالية، وفي نهاية كل حلقة يُطرح سؤال على المشاهدين، ويتم الإعلان عن اسم الفائز في الحلقة التالية.

حل سؤال الحلقة 9 مسابقة طائر السعيدة

أعلنت مسابقة طائر السعيدة عبر الموقع الرسمي، عن سؤال الحلقة التاسعة من المسابقة التي تقدمها مايا العبسي في 9 رمضان 1445 هجريًا، حيث تتضمن السؤال عن فقيه ومؤلف شهير، وأبرز مؤلفاته هو كتاب تاج العروس في جواهر القاموس، والإجابة على هذا السؤال هو محمد مرتضى الزبيدي.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية لعام 2024 عبر الإنترنت تتضمن عدة خطوات مفصلة:

قم بزيارة المنصة الرسمية المخصصة لمسابقة طائر السعيدة.

انقر على السؤال المعروض وقم بإدخال الإجابة الصحيحة في الحقل المناسب المتاح.

سجل اسمك الرباعي كمشترك في المسابقة.

قم بتسجيل رقم هاتفك في الحقل المخصص لضمان التواصل معك.

حدد اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

اضغط على خانة الاشتراك لإكمال عملية التسجيل.

تردد قناة السعيدة اليمنية

يمكنك الآن مشاهدة جميع حلقات مسابقة طائر السعيدة وغيرها من المسلسلات والبرامج المميزة على قناة السعيدة اليمنية، والتي تبث عبر النايل سات؛ إليك التفاصيل التقنية لضبط استقبال القناة: